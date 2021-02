Rock Tech Lithium Aktie: Bären machen weiter Druck!

Die Bären der Rock Tech Lithium Aktie sind weiter dabei das Zepter in der Hand zu halten. Erst in den jüngsten Handelstagen drückten sie das Wertpapier bis in den Bereich von ca. 2,75 Euro. Dort befindet sich eine kleine Unterstützung, welche den Kurs erst einmal halten könnte.

Insgesamt ist es noch nicht so richtig klar, ob die Kurserholung hier bereits abgeschlossen ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung