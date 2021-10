Rock Tech Lithium-Aktie: Auf der Suche nach dem Boden!

Mit der Ankündigung, in direkter Nachbarschaft zu Teslas in Bau befindlicher Gigafactory in Brandenburg eine Fabrik für Lithiumhydroxid zu bauen, sicherte sich Rock Tech Lithium kürzlich die Aufmerksamkeit der Märkte. Die reagierten auf die Meldung mit satten Kursgewinnen; innerhalb weniger Tage ging es zeitweise um über 50 Prozent aufwärts.

Das reichte aus, um bei 6,88 Euro ein neues Allzeit-Hoch zu etablieren. Noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung