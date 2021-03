Rock Tech Lithium-Aktie: Die Aktionäre sind entzückt!

Vor etwa zwei Wochen machten Berichte die Runde, laut denen Rock Tech Lithium in Zukunft erste Lithium-Anlagen in Europa aufzubauen. Vor allem Deutschland steht in dieser Hinsicht im Fokus. Im Interview mit „business-on.de“ sagte Dirk Harbecke von Rock Tech Lithium, dass schon Ende 2023 die erste Anlage stehen könnte.

Ob in Deutschland oder anderswo in Europa, ließ der Manager offen. Die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung