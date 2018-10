RockBridge unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit Harvest Enterprises, Inc.

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -RockBridge Resources Inc. (TSXV: RBE) ("RockBridge" oder das"Unternehmen") gab bekannt, dass sie eine verbindlicheAbsichtserklärung unterzeichnet hat, nach der die Gesellschaftzugestimmt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere vonHarvest Enterprises, Inc. ("Harvest") direkt oder indirekt zuerwerben (die "Übernahme").Harvest ist ein vertikal integriertes Cannabisunternehmen und hateine umfassende Präsenz in den USA. Die vertikale Komplettlösung vonHarvest umfasst branchenführende Anbau-, Produktions- undEinzelhandelseinrichtungen sowie Kompetenz in den Bereichen Bau,Immobilien, Technologie und Betriebsführung. Sie nutzen interneRechts-, Personal- und Marketingteams sowie ausgewiesene Experten, umstaatliche Anträge auszustellen und zu erlangen. Harvest beschäftigtmehr als 250 Mitarbeiter mit nachgewiesener Erfahrung, Expertise undWissen über interne Best Practices. Die Geschäftsleitung von Harvestbesteht aus Führungskräften in den Bereichen Finanzen, Compliance,Immobilien und Operations. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hatHarvest seine Präsenz jedes Jahr erweitert und verfügt nun überLizenzen in 10 US-Bundesstaaten.Die Übernahme soll durch Zusammenschluss, Vereinbarung,Übernahmeangebot, Aktienkauf oder eine andere ähnlicheTransaktionsform erledigt werden und wird voraussichtlich im viertenQuartal 2018 abgeschlossen sein.Unmittelbar vor Abschluss der Übernahme beabsichtigt dasUnternehmen, seine Stammaktien von der TSX Venture Exchange ("TSXV")zu dekotieren und seine Stammaktien an der Canadian SecuritiesExchange ("CSE"") zu notieren.Der Abschluss der Akquisition ist an bestimmte Bedingungengeknüpft, darunter die Konsolidierung des bestehenden Aktienkapitalsder Gesellschaft auf einer von Harvest und der Gesellschaft gemeinsamfestgelegten Grundlage, der Erhalt aller erforderlichen Zustimmungender Aktionäre, der Aufsichtsbehörden und Dritter, einschließlich derZustimmung der CSE zur Übernahme und der Notierung der Stammaktiender Gesellschaft an der CSE, die Dekotierung der Stammaktien derGesellschaft vom TSXV und die Erfüllung anderer Abschlussbedingungen.Die Übernahme stellt einen Börsenmantel des Unternehmens durchHarvest dar. Der Handel mit den Stammaktien der Gesellschaft wird biszu weiteren Börsengängen ausgesetzt bleiben.Die Gesellschaft beabsichtigt, zu gegebener Zeit weitereEinzelheiten zur Übernahme zur Verfügung zu stellen.ROCKBRIDGE RESOURCES INC."Rana Vig"Rana Vig, CEOWichtige HinweiseDie TSXV hat die Vorteile der geplanten Transaktion in keinerWeise geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigtnoch abgelehnt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihrRegulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs inden Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für dieAngemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Der Abschluss der Übernahme ist an eine Reihe von Bedingungengeknüpft, darunter die Annahme der CSE. Die Übernahme kann erstabgeschlossen werden, wenn alle erforderlichen Genehmigungen vonAufsichtsbehörden, Unternehmen und Dritten vorliegen. Es gibt keineGarantie dafür, dass die Übernahme wie geplant oder überhauptabgeschlossen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass, mitAusnahme derjenigen, die in der im Zusammenhang mit der Übernahme zuerstellenden Kotierungserklärung offengelegt werden, alle im Hinblickauf die Übernahme freigegebenen oder erhaltenen Informationenmöglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht alszuverlässig angesehen werden sollten. Der Handel mit den Wertpapierender Gesellschaft ist als hochspekulativ anzusehen.Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten,die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen indieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historischeFakten, sind als zukunftsgerichtet anzusehen, einschließlich Aussagenüber den Abschluss der Übernahme, die Dekotierung der Stammaktien derGesellschaft von der TSXV, die Notierung der Stammaktien derGesellschaft an der CSE und die Bereitstellung weiterer Informationenüber die Übernahme durch die Gesellschaft. Obwohl das Unternehmen derAnsicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagengeäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solcheAussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dietatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denin den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu denFaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnissewesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenenabweichen, gehören Marktschwankungen, die Verfügbarkeit von Kapitalund Finanzierung sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- undGeschäftsbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sichsolche Aussagen als richtig erweisen, und es wird den Lesern daherempfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unsicherheitenzu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichteteAussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Rechterforderlich.Für weitere Informationen über RockBridge kontaktieren Sie bitte(604) 669-9788 (Durchwahl 202).Original-Content von: RockBridge Resources Inc, übermittelt durch news aktuell