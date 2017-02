Rochus Mummert auf Wachstumskurs: Zwei neue Partner für den Executive-Bereich / Annekathrin Walter in die Healthcare-Geschäftsführung berufen

Hannover (ots) - Die renommierte Personalberatung Rochus Mummerthat zum Jahresbeginn die Geschäftsführung der Healthcare Consultingerweitert sowie zwei erfahrene Berater für den ExecutiveSearch-Bereich gewinnen können. Während Rainer Decker diePartnerschaft mit seiner Kompetenz in der Informationstechnologieverstärkt, berät Holger Uslar wachstumsorientierte mittelständischeUnternehmen und Kapitalbeteiligungsgesellschaften bei der Besetzungund Beurteilung von Führungskräften. Mit der Besetzung von Top- undSchlüsselpositionen in der Industrie, der Nachfolgesuche im gehobenenMittelstand und als Marktführer in der Gesundheitswirtschaft hat sichRochus Mummert unter den Top Ten der deutschen Personalberatungenetabliert."Frau Walter hat in den vergangenen Jahren wesentliche Beiträgezum Aufbau und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens geleistet",sagt Dr. Peter Windeck, Managing Partner von Rochus MummertHealthcare Consulting. "Die Übernahme einer größeren Verantwortungdurch Frau Walter ist daher für mich und meine Gesellschafterkollegenein konsequenter Schritt." Die Geschäfts-führung der Rochus MummertHealthcare Consulting besteht nun aus Dr. Peter Windeck, HardyScherer und Annekathrin Walter. "Ich freue mich sehr auf die weiterevertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frau Walter, um dieseErfolgsgeschichte gemeinsam fortzuschreiben", so RochusMummert-Geschäftsführer Dr. Peter Windeck.Annekathrin Walter ist seit Gründung der Healthcare Consulting imFrühjahr 2007 Senior Beraterin bei Rochus Mummert. Schon währendihres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums an der UniversitätHannover startete sie ihre Karriere bei einer großen deutschenPersonalberatung. Bei Rochus Mummert stieg Annekathrin Walter vor gutfünf Jahren zur Partnerin auf."Rainer Decker und Holger Uslar können unsere Mandanten mit ihrerumfangreichen Praxis in weltweit tätigen Unternehmen sowie in derBeratungsbranche hervorragend unterstützen", sagt Dr. Hans Schlipat,Managing Partner der Rochus Mummert-Gruppe. "Unsere beiden neuenAssociate Partner bringen zusätzliches Know-how und frische Impulse;sie passen optimal zu unserer Philosophie, unsere Mandanten stetsumfassend und vorausschauend zu beraten."Rainer Decker besitzt langjährige Erfahrungen im internationalenVertrieb von erklärungsbedürftigen Softwareprodukten undIT-Dienstleistungen in der Medien-, Telekommunikations- undFinanzbranche sowie im operativen Top-Level-Management bei Konzernenund im Mittelstand. Der Diplom-Informatiker begann seine Karriere alsIT-Berater und Softwareentwickler. Es folgten Stationen alsgeschäfts-führender Gesellschafter bei einem Unternehmen fürSoftwareentwicklung und Beratung, außerdem als Geschäftsführer beiverschiedenen Töchtern eines internationalen Medienkonzerns.Anschließend wechselte er in das Segment Personalberatung mit denSchwerpunkten Informationstechnologie, Executive Search und Coaching.Der Diplom-Kaufmann Holger Uslar ist seit über zwei Jahrzehnten imManagement tätig, davon mehr als 15 Jahre in der Beratungsbranche.Nach Führungspositionen bei der Bundeswehr und im Personalmanagementnamhafter Unternehmen wechselte er zu einem großen amerikanischenExecutive Search Unternehmen. Er setzte seinen Weg bei andereninternationalen Consultinghäusern mit dem Fokus auf die Besetzung vonFührungspositionen fort, zuletzt als GeschäftsführenderGesellschafter. Herr Uslar besitzt fundierte Kenntnisse in derManagement-Diagnostik und hat auf seinen Stationen hochrangigeFührungskräfte als Business Coach begleitet.Über Rochus Mummert (www.rochusmummert.com)Dr. Rochus Mummert gründete vor 45 Jahren die heute unter derDachmarke Rochus Mummert firmierende Personalberatung, die sich derGewinnung und Förderung von Management-Elite verpflichtet hat.Seitdem wurden mehr als 35.000 Führungskräfte, Gesellschafter undUnternehmer beraten, mehrere tausend Top-Management-Positionenerfolgreich besetzt und zahlreiche Management-Potenzial-Analysensowie Management- und Gesellschafter-Beratungen durchgeführt. DieErfahrung des Hauses erstreckt sich auf alle Wirtschaftszweige,Funktionen und Unternehmensgrößen - im Inland wie im Ausland, immittelständischen Bereich wie auch in Konzernen. Durch die Ergebnisseder Arbeit zählt Rochus Mummert zu den Marktführern in Deutschlandund hat sich in den Top Ten der Branche etabliert. Das Ranking desBranchenspezialisten ConsultingStar (www.consultingstar.com) führtdie Rochus Mummert-Gruppe mit einem Umsatz von weltweit rund 13Millionen Euro auf Position acht.Pressekontakt:Arne StuhrcorpNEWSmediaThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 (0) 40 207 69 69 8-3E-Mail: arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Rochus Mummert, übermittelt durch news aktuell