Roche wird neue Tecentriq-Daten aus wichtiger Studie zeigen

Basel (awp) - Roche wird mit Spannung erwartete neue Daten zu seinem Immuntherapeutikum Tecentriq an der World Conference on Lung Cancer (WCLC) vorlegen, die vom 23. bis 26. September in Toronto stattfindet. Dabei geht es unter anderem um neue und aktualisierte Zulassungsdaten aus der Phase-III-Studie IMpower133 bei extensiven kleinzelligen Lungenkrebs (ES-SCLC).

Wie Roche am Donnerstag mitteilt, werden auch Daten zum progressionsfreien Überleben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten