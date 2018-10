Roche unterschreibt Kooperationsvertrag für erweiterten Zugang zu Therapieinformationen durch die Einbeziehung von Insulinwerten aus konnektiven Pens in ihr offenes Ökosystem

- Roche beschleunigt das Wachstum ihrer digitalerGesundheitslösungen und stärkt ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mitNovo Nordisk.- Im Rahmen der Entwicklungs- und Kooperationsvereinbarungintegrieren die Partner Insulinwerte aus Novo Nordisks konnektivePens in Roches offenes Ökosystem, abgestimmt auf ihr Paket digitalerDiabetesmanagementlösungen, u. a. mySugr.- Beide Unternehmen wollen den Fortschritt bei digitalenGesundheitslösungen vorantreiben, um für Menschen mit Diabetes, ihrePflegekräfte und die Gesundheitssysteme die ständige Belastung durchdas Therapiemanagement zu mindern.Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX:RHHBY) gab heute bekannt, dass ein Entwicklungs- undKooperationsvertrag mit Novo Nordisk unterzeichnet wurde, einemUnternehmen, das weltweit führend innovative Therapien für Diabetesund Fettleibigkeit entwickelt. Im Rahmen dieser Vertragsbedingungenarbeiten Roche und Novo Nordisk gemeinsam daran, dass dieInsulin-Mengenangabe aus der Technologie der konnektiven Pens vonNovo Nordisk in Roches offenes Ökosystem mithilfe seiner digitalenDiabetesmanagementlösungen, u. a. mySugr, eingegliedert wird.Menschen mit Diabetes wenden täglich im Durchschnitt eine Stunde proTag für Selbstpflegei auf und müssen bis zu 50 Therapieentscheidungentäglich fassen. Digitale Gesundheitslösungen haben das Potential,diese ständige Belastung zu verringern und fördern so eine bessereTherapieeinhaltung und optimierte Ergebnisse."Wir glauben an die gewaltigen Vorzüge, die integrierte digitaleDiabetesmanagementlösungen Menschen mit Diabetes, ihren Pflegekräftenund den Gesundheitssystemen bieten können, und freuen uns mit NovoNordisk zusammenzuarbeiten, um die Innovation in diesem Gebiet weitervoranzutreiben," sagt Marcel Gmuender, globaler Leiter von RocheDiabetes Care. "Die Integration von Daten der Insulin-Pens in unseredigitalen Gesundheitslösungen wie mySugr wird es Menschen mitDiabetes und ihren Pflegekräften wesentlich erleichtern, die Wirkungvon Insulin auf den Blutzuckerspiegel zu verfolgen, da sie auf nahezuEchtzeit-Erkenntnisse reagieren können, um das personalisierteDiabetesmanagement optimieren zu können. So vermeiden sie das Risikoteurer Sekundärkomplikationen und tragen zu verbessertenTherapieergebnissen und einer höheren Lebensqualität bei.""Diese Kooperation ist ein wichtiger Schritt nach vorne in unsererfortwährenden und erfolgreichen Partnerschaft mit Roche," sagteAnders Toft, zentraler Vizepräsident für kommerzielle Innovation beiNovo Nordisk. "Digitale Gesundheitslösungen wie mySugr helfen bereitstausenden Patienten. Durch die Integration der konnektivenTechnologie von Novo Nordisk in mySugr können wir die täglicheBelastung des Krankheitsmanagements weiter mindern und datenbasierteEinsichten liefern, die den Dialog zwischen Patienten undPflegekräften verbessern."Informationen zu Roche Diabetes CareRoche Diabetes Care leistet seit 40 Jahren in denDiabetestechnologien und -dienstleistungen Pionierarbeit. Bei demglobalen Spitzenreiter im integrierten Diabetesmanagement arbeitenmehr als 5.000 Angestellte in über 100 Märkten täglich daran, dassMenschen mit Diabetes und Risikogruppen mehr Zeit in ihremZielbereich erreichen und eine echte Entlastung von den täglichenTherapieabläufen erfahren. Roche Diabetes Care kooperiert mitPflegekräften, Gesundheitsdienstleistern und Kostenträgern daran, diekomplexe Erkrankung optimal zu bewältigen und nachhaltigePflegestrukturen zu schaffen. Im Rahmen des Accu-Chek der Marke undzusammen mit ihren Partnern schafft Roche Diabetes Care Wert, indemes integrierte Lösungen für die Überwachung von Zuckerwerten sowiedie Verfolgung und Kontextualisierung relevanter Datenpunkte für eineerfolgreiche Therapie bietet. Durch die Etablierung eines führendenoffenen Ökosystems, konnektiver Geräte und digitaler Lösungenermöglicht Roche Diabetes Care ein optimal personalisiertesDiabetesmanagement und trägt so zu verbesserten Therapieergebnissenbei. Seit 2017 ist mySugr mit seiner weltweit führenden mobilenDiabetesmanagement-App und den entsprechenden Dienstleistungen Teilvon Roche Diabetes Care. Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.accu-chek.com und www.mysugr.com.Informationen zu RocheRoche ist ein weltweiter Vorreiter für Pharmazeutika undDiagnostika, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben, umdas Leben der Menschen zu verbessern. Die vereinten StärkenPharmazeutika und Diagnostika unter einem Dach - dieser Vorteil hatRoche zum Spitzenreiter im Bereich personalisierte Gesundheitspflegewerden lassen. Diese Strategie zielt darauf ab, jedem Patienten dierichtige Behandlung auf dem für ihn passenden Weg zukommen zu lassen.Roche ist das größte Biotech-Unternehmen der Welt mit starkdifferenzierten Medikamenten in den Bereichen Onkologie, Immunologie,Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des zentralenNervensystems. Roche ist auch weltweit führend in den BereichenIn-vitro-Diagnostik und gewebebasierte Krebsdiagnostik und außerdemein Vorreiter im Diabetesmanagement. 1896 gegründet, forscht Rochefortwährend nach immer besseren Möglichkeiten Krankheitenvorzubeugen, zu diagnostizieren und zu behandeln und damit einennachhaltigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Das Unternehmenmöchte außerdem den Zugang der Patienten zu medizinischenInnovationen verbessern und arbeitet dafür mit allen einschlägigenAkteuren zusammen. Dreißig von Roche entwickelte Medikamente wurdenin die Liste der unentbehrlichen Medikamente derWeltgesundheitsorganisation WHO aufgenommen, darunter lebensrettendeAntibiotika, Antimalariamittel und Krebsmedikamente. Roche wurde vonden Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) zehn Jahre in Folge alsGruppenführer für Nachhaltigkeit in der Pharma-, Biotechnologie- undLife-Science-Branche ausgezeichnet. Die Roche-Gruppe mit Sitz imschweizerischen Basel ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte2017 rund 94.000 Mitarbeiter weltweit. 2017 investierte Roche 10,4Milliarden Schweizer Franken in Forschung und Entwicklung underzielte einen Umsatz von 53,3 Milliarden Schweizer Franken.Genentech mit Sitz in den Vereinigten Staaten gehört vollständig zurRoche-Gruppe. Roche ist der Mehrheitsaktionär von ChugaiPharmaceutical, Japan. 