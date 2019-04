Roche präsentierte Datenmaterial von Caprion Bioscience zu zielgerichteter Massenspektrometrie für klinische Proteomik

Roche stellte Daten vor, die die Verwendung einer GCP-konformenquantitativen MRM-Massenspektrometrie-Plattform in klinischen StudienveranschaulichenMontreal (ots/PRNewswire) - Caprion Biosciences (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2446464-1&h=3209617121&u=http%3A%2F%2Fwww.caprion.com%2F&a=Caprion+Biosciences) ist erfreut, den Abschluss einer inZusammenarbeit durchgeführten Studie bekanntzugeben, in derMassenspektrometrie zur Quantifizierung von Biomarkern in klinischenProben zum Einsatz kam. Die von Dr. Axel Ducret (F. Hoffman-La RocheLtd) auf der kürzlich in Palm Springs abgehaltenen MSACL-Konferenz(Mass Spectrometry Applications to the Clinical Lab) präsentiertenErgebnisse unterstützen darüber hinaus die Anwendung zielgerichteterMRM-Massenspektrometrie zur Quantifizierung von Biomarkern inzahlreichen klinischen Proben im Rahmen eines regulatorischenUmfelds.Caprion setzte sein bioanalytisches und regulatorisches Fachwissenwirksam ein, um in einer GCP-Umgebung ein Assayverfahren zuentwickeln, das den Anforderungen klinischer Biomarker-Programmegerecht wird. Unter der Verwendung von CPTAC-Peptiden und Richtlinienwies das Prüfverfahren Widerstandsfähigkeit und Reproduzierbarkeitauf und ließ die gleichzeitige Quantifizierung von zwölf Proteinen informalinfixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE)-Proben zu."Diese innovative Studie hob die Widerstandsfähigkeit derTechnologie in Bezug auf eine optimale Biomarker-Strategie beiklinischen Untersuchungen hervor", so Lorella Di Donato, Senior VicePresident und Chief Operating Officer. "Verständnis für dieAnwendbarkeit von MRM-Quantifizierung gegenüber einesDiscovery-Ansatzes in einer GCP-Umgebung ist grundlegend. Von Beginnan konzentrieren wir uns aus wissenschaftlicher, technischer undregulatorischer Perspektive auf die Entwicklung eines geeignetetenAssays. Durch die ausführliche Charakterisierung von Assay-Parameterngewährleisten wir Datengültigkeit wie Spezifität, Interferenz,Überlagerungs- und Matrixeffekte. Unserer Erfahrung können wirentnehmen, dass die Anwendung einer eindeutigen analytischenInterpretation eine grundlegende Voraussetzung für die optimaleAuswahl von Surrogatpeptiden und demzufolge für Assayleistung ist.""Zusätzlich unterstreicht unser Beitrag Caprions führende Rollebei der Entwicklung komplexer Biomarker-Assays", fügte Präsident undCEO Martin LeBlanc hinzu. "Caprions umfangreiches Fachwissen auf demGebiet der Entwicklung und Validierung komplexer bioanalytischerMassenspektrometrie-Assays für gebündelte Proteinquantifizierungmacht unseren Unterschied aus und liefert unseren Partnern dasSelbstvertrauen, ihre klinischen Programme fortzusetzen."Informationen zu Caprion Biosciences, Inc.Caprion stellt der biopharmazeutischen Industrie als führenderAnbieter spezialisierte Immunologie- und Proteomikdienstleistungenzur Verfügung. Aufgrund seiner urheberrechtlich geschütztenmultiparametrischen Durchflusszytometrie zur Überwachung vonImmunreaktionen sowie seiner Massenspektrometrie-Dienstleistungen fürdie quantitative und robuste Messung von Protein-Biomarkern konnteCaprion in den letzten Jahren ein Spitzenwachstum verbuchen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.caprion.com/LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2446464-1&h=3184272786&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcaprionbiosciences%2F%3FviewAsMember%3Dtrue&a=LinkedIn) | Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2446464-1&h=3850158915&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCaprionBioSci&a=Twitter) | Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2446464-1&h=176186957&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcaprionbiosciences%2F&a=Facebook)Pressekontakt:Guylaine GalipeauMarketingdirektor+1-514-360-3600 x3614ggalipeau@caprion.comOriginal-Content von: Caprion Biosciences, Inc., übermittelt durch news aktuell