Roche meldet weiteren Studienerfolg mit Grippemittel Baloxavir marboxil

Basel (awp) - Roche hat in einer weiteren Phase-III-Studie mit seinem Grippe-Wirkstoff Baloxavir marboxil positiv abgeschnitten. In der Studie wurden Patienten mit dem Arzneistoff behandelt, bei denen die Gefahr einer Komplikation durch eine Grippeerkrankung besteht, heisst es in der Medienmitteilung des Pharmakonzerns vom Dienstag.

Das Ziel der Studie war es, den Zeitraum zu verkürzen, um die Influenza-Symptome abklingen zu lassen. Dies sei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten