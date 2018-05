Roche kündigt neue Daten zu Hämophilie-Mittel Hemlibra für Fachkongress an

Basel (awp) - Roche wird am anstehenden Fachkongress World Federation of Hemophilia neue Daten zu seinem Mittel Hemlibra präsentieren. Man werde die positiven Resultate aus der positiven Phase-III-Studie HAVEN 3 vorstellen sowie Daten aus dem HAVEN-4-Programm, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag.

In der HAVEN 3 Studie wurde Hemlibra Patienten wöchentlich oder alle zwei Wochen verabreicht, die an Hämophilie A ohne ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten