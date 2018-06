Roche kündigt für Asco-Kongress weitere Tecentriq-Daten an

Basel (awp) - Roche wird am Krebs-Kongress Asco weitere Daten zu seinem Immun-Therapeutikum Tecentriq vorstellen. Dabei wird der Pharmakonzern vor allem Daten aus Programmen vorlegen, in denen Tecentriq mit Avastin etwa bei Patienten mit bestimmten Formen von Nieren- und Leberkrebs eingesetzt wurde, wie er am Freitag mitteilt. Dabei wurde die Kombination aus Tecentriq und Avastin als Erstlinientherapie bei Patienten angewendet, bei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten