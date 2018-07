Roche hat Angebot für Foundation Medicine Aktie gestartet

Zürich (awp) - Roche hat seine Cash Tender Offer für sämtliche noch im Handel befindlichen Foundation Medicine Aktien gestartet. Die Angebotsfrist endet am 30. Juli.

Roche hat heute den entsprechenden Angebotsprospekt publiziert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Wie bereits früher bekannt gegeben, bietet Roche 137 Dollar pro Aktie in bar. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten