Roche folgt der Konkurrenz und verzichtet 2018 auf Preiserhöhungen in den USA

BASEL (awp) - Der Pharmakonzern Roche folgt Konkurrenten wie Pfizer , Merck und Novartis und wird für den Rest des Jahres keine Preiserhöhungen in den USA durchführen.



Dies erklärte eine Roche-Sprecherin am Freitag auf Anfrage von AWP.

In den USA läuft seit einiger Zeit eine hitzige Debatte um die Preispolitik der großen Konzerne. Vor allem US-Präsident Donald Trump ist die Preisentwicklung ein Dorn im Auge, wie seinen wiederholten Attacken auf die Branche zeigen. Zuletzt lobte er Roche-Konkurrent Novartis, nachdem Konzernchef Vas Narasimhan bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch erklärt hatte, sein Unternehmen werde für den Rest des Jahres keine Preiserhöhungen in den USA vornehmen.