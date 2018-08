Roche erzielt Erfolg in Phase-III-Studie mit Blutermittel Hemlibra

Zürich (awp) - Roche hat positive Studienergebnisse für sein Blutermittel Hemlibra im New England Journal of Medicine veröffentlicht. So reduziere die vorbeugende Behandlung die Risiken von Blutungen bei Patienten, die an Hämophilie A ohne Faktor VIII-Inhibitoren leiden, deutlich gegenüber keiner prophylaktischen Behandlung, teilte der Pharmakonzern am Donnerstag mit.

So habe Hemlibra in der HAVEN-3-Studie bei wöchentlicher oder zweiwöchiger Verabreichung das Risiko von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten