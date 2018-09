Roche erweitert personalisiertes Angebot für Diabetes-Patienten

Basel (awp) - Roche erweitert sein Angebot für die personalisierte Behandlung von Diabetes-Patienten. Wie der Pharmakonzern am Mittwoch mitteilt, werde man die bereits bestehende Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Senseonics noch weiter vertiefen. So werde Roche das Eversense Continuous Glucose Monitoring System (CGM) in die digitalen Diabetes-Lösungen integrieren, heisst es.

Konkret haben Patienten künftig laut Mitteilung die Möglichkeit, zusammen mit ihren Ärzten Blutzuckerwerte

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten