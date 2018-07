Roche erreicht in Phase-III-Studie mit Tecentriq Ziele bei bestimmten Brustkrebs

Basel (awp) - Roche ist mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq ein weiterer Studienerfolg geglückt. Wie der Pharmakonzern am Montag mitteilt, hat Tecentriq in Kombination mit der Chemotherapie Abraxane die Chancen verbessert, dass die Krankheit bei Patienten mit einem bestimmten Brustkrebs nicht voranschreitet (Progressionsfreies Überleben; PFS). Die ersten Daten zu den generellen Überlebenschancen (Overall Survival) seien ermutigend.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten