Roche erleidet Rücksetzer bei Blasenkrebs

BASEL (dpa-AFX) - Roche hat mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq in der Behandlung einer bestimmten Art von Blasenkrebs eine Enttäuschung erlebt.



Wie der Konzern am Freitag mitteilte, wurden in einer Phase-III-Studie die gesteckten Ziele nicht erreicht.

Ziel der Studie war es, das krankheitsfreie Überleben bei Patienten zu verlängern, die an muskelinvasivem Blasenkrebs leiden und mit Tecentriq als Monotherapie nach der Operation behandelt wurden. Dieses Ziel wurde den Angaben zufolge verfehlt. Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung, zeigte sich in der Mitteilung enttäuscht über den Rückschlag.

Gleichzeitig berichtete Roche am Freitagmorgen, dass das Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) das Krebsmittel Kadcyla in einer weiteren Indikation zugelassen hat. Neu darf es auch bei Patienten eingesetzt werden, die an einer frühen Form von Brustkrebs leiden./hr/ra/AWP/fba