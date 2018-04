Roche erhält für Hämophilie-Mittel Hemlibra in USA den Status Therapiedurchbruch

Basel (awp) - Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDS für sein Hämophilie-Mittel Hemlibra den Status Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) erhalten. Die Entscheidung basiere auf den Daten aus der HAVEN-3-Studie, in der eine prophylaktische Behandlung mit Hemlibra die Zahl der Blutungen deutlich reduziert hatte, heisst es in einer Medienmitteilung von Roche am Dienstag.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten