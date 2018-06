Roche erhält EU-Zulassung für Perjeta bei weiterer HER2-Brustkrebs-Indikation

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat für das Krebsmittel Perjeta in der EU eine weitere Zulassung für die Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs erhalten. Dabei geht es um die postoperative Behandlung in einem frühen Stadium und mit hohem Rückfallrisiko, wie Roche am Freitag schreibt.

Der Zulassungsentscheid der EU-Kommission kommt nicht ganz überraschend. Schliesslich hatte der vorberatende Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA (CHMP) ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten