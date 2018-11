Roche erhält EU-Zulassung für Kombinationstherapie bei Leukämie

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in der EU die Zulassung für die Kombination aus dem Krebsmedikament Venclyxto und der Immuntherapie Mabthera erhalten.



Künftig dürfen jene Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie (CLL) damit behandelt werden, die sich zuvor mindestens einer anderen Krebstherapie unterzogen haben. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Basel mitteilte, leiden europaweit etwa 30 000 Menschen an dieser Variante der Leukämie.

Die Zulassung basiert auf den Daten einer fortgeschrittenen Studie der Stufe III (Murano). Im Vergleich mit der gängigen Standardtherapie konnte Roche nachweisen, dass die Kombination aus den beiden Mitteln bei einer zeitlich begrenzten Behandlung das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit um 83 Prozent senkt. Laut dem Konzern bietet die neue Kombination eine Option für Patienten, nach einer Behandlung und einem anschließenden Rückfall ohne Chemotherapie auszukommen. Allerdings ist die Kombinationstherapie nicht ohne Nebenwirkungen: Zu den häufigsten gehören eine Abnahme der weißen Blutkörperchen, Durchfall und Infektionen der oberen Atmungswege./hr/AWP/tav