Roche entwickelt durch Integration von Daten aus der kontinuierlichen Blutzuckermessung sein offenes Diabetes-Management-Ökosystem weiter, um personalisierte Therapie-Entscheidungen zu fördern

- Der Ausbau der Partnerschaft mit Senseonics ist der nächsteSchritt in der Integration des Langzeit Continuous Glucose Monitoring(CGM) Systems von Eversense® in das Lösungsangebot von Roche fürdigitales Diabetes-Management.- Menschen mit Diabetes und ihre Ärzte können Informationen zumBlutzucker und damit zusammenhängende Daten sowohl auf den Apps undinternetbasierten Lösungen von Roche als auch auf der Eversense Appsehen.- Diese Integration wird Nutzern Zugang zu Daten mit einemkonsolidierten Überblick von therapierelevanten Informationeneröffnen und damit bessere Entscheidungen zur Therapie fördern.Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX:RHHBY) gab heute die Unterzeichnung eines nicht-exklusiven Vertragszur Datenintegration mit Senseonics und damit den Ausbau seinerPartnerschaft mit dem Unternehmen bekannt. Nach den Bestimmungen desVertrags ist es Ziel beider Partner, den nächsten Schritt in derDatenintegration des Langzeit Continuous Glucose Monitoring (CGM)Systems von Eversense in das Lösungsangebot von Roche zum digitalenDiabetes-Management umzusetzen. Diese Integration wird dieSynchronisierung von CGM-Echtzeitdaten ermöglichen, sodassEversense-Nutzer und ihre Ärzte Blutzuckerwerte und damitzusammenhängende Daten online und auf ihren Mobiltelefonen überprüfenkönnen, beispielsweise mit der mySugr-App oder dem Accu-Chek SmartPix. Die erste Datenintegration soll Nutzern ab 2019 zur Verfügungstehen."Der Ausbau unserer langjährigen Beziehungen zu Senseonics durchdie Integration von Daten, die durch die Eversense und Eversense XLCGM-Sensoren generiert werden, in unsere digitalen Lösungen ist einwichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres offenenÖkosystems. Damit tragen wir fortgesetzt unserer Vision Rechnung,Innovation durch vollständig integrierte Diabetes-Management-Lösungenauf den Markt zu bringen und ermöglichen Menschen mit Diabetes, ihreTherapieroutine jeden Tag mit Zuversicht zu handhaben und eine wahreErleichterung zu erfahren", so Marcel Gmuender, Global Head von RocheDiabetes Care."Eine Partnerschaft mit Roche zu schließen und Teil seines offenenÖkosystems für personalisiertes Diabetes-Management zu sein passt zuunserer Strategie, Menschen mit Diabetes die Werkzeuge zur Nutzungwertvoller Daten im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit zu bieten,damit sie umsetzbare und informierte Entscheidungen zu ihrerBehandlung treffen können", erklärt Dr. Tim Goodnow, President undCEO von Senseonics.Informationen zu Roche Diabetes CareRoche Diabetes Care ist seit über 40 Jahren Pionier in innovativenDiabetes-Technologien und-Services. Als weltweit führendes Unternehmen für integriertesDiabetes-Management beschäftigen wir 5.000 Mitarbeiter in über 100Märkten weltweit, die sich täglich für die Unterstützung von Menschenmit Diabetes und Menschen mit Diabetes-Risiko einsetzen, damit derenZielwerte über längere Zeiträume anhalten und sie eine echteErleichterung ihrer täglichen Therapieroutine erfahren. RocheDiabetes Care arbeitet mit Pflegekräften, Gesundheitsdienstleisternund Kostenträgern zusammen, um dieser komplexen Krankheit optimal zubegegnen und zu nachhaltigen Behandlungsstrukturen beizutragen. Mitder Marke Accu-Chek und in Zusammenarbeit mit seinen Partnern schafftRoche Diabetes Care Wert mit integrierten Lösungen zur Messung vonBlutzuckerwerten, Lieferung von Insulin und Überwachung sowie zurKontextualisierung relevanter Datenpunkte für eine erfolgreicheTherapie. Durch die Schaffung eines führenden offenen Ökosystems,durch die Verbindung von Geräten und durch digitale Lösungenermöglicht Roche Diabetes Care optimales personalisiertesDiabetes-Management und damit verbesserte Behandlungsergebnisse. Seit2017 ist mySugr mit seiner weltweit führenden mobilenDiabetes-Management-App und seinen Diabetes-Management-Services Teilvon Roche Diabetes Care. Mehr Informationen erhalten Sie unterwww.accu-chek.com und www.mysugr.com.Informationen zu RocheRoche ist ein globaler Pionier in Pharmazeutika und Diagnostik, beidem die Weiterentwicklung der Wissenschaft zur Verbesserung derLebensqualität von Menschen im Mittelpunkt steht. Dank derkombinierten Stärken von Pharmazeutika und Diagnostik unter einemDach ist Roche zum führenden Unternehmen für personalisierteGesundheitsfürsorge geworden - eine Strategie, die auf das Abstimmender richtigen Behandlung auf jeden Patienten auf bestmögliche Art undWeise abzielt. Roche ist das weltweit größteBiotechnologie-Unternehmen mit differenzierten Arzneimitteln in denBereichen Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten,Augenheilkunde und Krankheiten des zentralen Nervensystems. Darüberhinaus ist Roche auch Weltmarktführer in In-vitro-Diagnostik undgewebebasierter Krebsdiagnostik und steht an der Spitze imDiabetes-Management. Roche wurde 1896 gegründet und sucht seitdemnach immer besseren Wegen zur Prävention, Diagnose und Behandlung vonKrankheiten und um einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft zuleisten. Ziel des Unternehmens ist es außerdem, durch eineZusammenarbeit mit allen Beteiligten den Zugang für Patienten zumedizinischen Innovationen zu verbessern. Dreißig der von Rocheentwickelten Arzneimittel gehören zur Model List of EssentialMedicines (Liste der unentbehrlichen Arzneimittel) derWeltgesundheitsorganisation, darunter lebensrettende Antibiotika,Malaria- und Krebsmedikamente. Roche wird seit zehnaufeinanderfolgenden Jahren von den Dow Jones SustainabilityIndizes(DJSI) als nachhaltigstes Unternehmen (Group Leader) in derPharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche ausgezeichnet. DieRoche Group mit Stammsitz im schweizerischen Basel ist in über 100Ländern aktiv und beschäftigte 2017 rund 94.000 Mitarbeiter weltweit.Im Jahr 2017 investierte Roche CHF 10,4 Milliarden in Forschung undEntwicklung und verzeichnete Umsätze von CHF 53,3 Milliarden.Genentech in den Vereinigten Staaten ist ein hundertprozentigesTochterunternehmen der Roche Group. Roche ist der Mehrheitseigner vonChugai Pharmaceuticals in Japan. 