Roche bringt HyperCap Target Enrichment Portfolio auf den Markt, eine vollständig integrierte und optimierte NGS Probenvorbereitungslösung für Forschungszwecke

- Forscher können damit alle notwendigen Workflow-Reagenzienbequem von einem einzigen Anbieter beziehen- Komplettlösung für die Probenvorbereitung im NGS, die wenigerkomplex, einfach zu bedienen und automatisierungsfreundlich istPleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Roche (SIX: RO, ROG;OTCQX: RHHBY) gab heute die Einführung des HyperCap Target EnrichmentPortfolio bekannt, einer schlanken und vollständig integriertenLösung für die NGS Probenvorbereitung. HyperCap integriert die KAPADNA Library Prep in das SeqCap EZ Target Enrichment Portfolio und isteine weitere HyperCap v1.0 Workflow-Erweiterung.Im Rahmen der HyperCap Target Enrichment Portfolioeinführungstellt Roche ebenfalls Universal Blocking Oligos vor, welche dieDurchführung von Capture-Experimenten durch Verhinderung derKreuzhybridisierung zwischen Adaptersequenzen verbessern. Dieseröffnet Kunden einen bequemeren Weg, alle erforderlichenWorkflow-Reagenzien von einem einzigen Anbieter zu beziehen."Die Einführung von HyperCap Kits ist ein weiteres Beispiel fürRoches Engagement, einen vereinfachten Arbeitsablauf zu schaffen, derden Bedürfnissen von Forschern weltweit für die Probenvorbereitung imNGS gerecht wird", sagt Neil Gunn, Head of Roche SequencingSolutions.HyperCap Target Enrichment PortfolioDie 2016 als eigenständiger Workflow etablierten und im Vergleichzum Vorgängermodell SeqCap EZ v5.1 gestrafften HyperCap Kits sind einvollständig integriertes Produkt, das sich aus Roches LibraryPreparation und Target Enrichment Portfolios zusammensetzt und einevollständige und schlanke Lösung für die NGS Probenvorbereitung vonRoche bietet. HyperCap Kits sind ausschließlich für Forschungszweckeund nicht für diagnostische Zwecke bestimmt.Informationen zu RocheRoche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in derErforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und istdarauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt einbesseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination vonPharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in derpersonalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jederPatientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zulassen.Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mitdifferenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie,Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen desZentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter vonIn-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionierim Diabetesmanagement.Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, umKrankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln, und leisteteinen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. ZumZiel des Unternehmens gehört es, durch Kooperationen mit allenrelevanten Partnern den Zugang von Patientinnen und Patienten zumedizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste derunentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehenheute 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettendeAntibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurdeRoche zudem bereits das achte Jahr in Folge als das nachhaltigsteUnternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- undLife-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist in über 100Ländern tätig und beschäftigte 2016 weltweit über 94.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2016 investierte Roche CHF9,9 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatzvon CHF 50,6 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zurRoche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical,Japan. Weitere Informationen finden Sie unter: www.roche.com.Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Markennamen sindgesetzlich geschützt.Pressekontakt:Elizabeth BaxterCorporate CommunicationsRoche Sequencing Solutions(925) 523-8812elizabeth.baxter@roche.comOriginal-Content von: Roche Pharmaceuticals, übermittelt durch news aktuell