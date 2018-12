Roche bekommt neuen Pharmachef

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

BASEL (dpa-AWP) - Personalwechsel in der Führungsetage des Pharmakonzerns Roche : Der langjährige Pharmachef Daniel O'Day wird zum Jahresende das Schweizer Unternehmen verlassen, wie Roche am Montag in Basel mitteilte.



Sein Nachfolger wird William Anderson, der aktuell die Geschicke der US-Tochter Genentech lenkt.

O'Day wird laut Mitteilung zum 31. Dezember von seiner Position zurücktreten. Er solle noch bis Ende Februar 2019 eine reibungslose Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen, bevor er neue Verantwortungen außerhalb des Unternehmens übernehme. O'Day war seit 1987 bei Roche.

Schweizer Medien berichteten am Montag, dass der gebürtige US-Amerikaner voraussichtlich zum US-Konzern Gilead wechseln werde. Dort solle er ab dem kommenden Jahr die Nachfolge von John Milligan antreten. Dieser hatte im Juli erklärt, zum Jahresende seinen Chefposten bei dem US-Unternehmen zu räumen./hr/AWP/tav