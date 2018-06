Roche beendet aktuellen Liefervertrag mit Cytori Therapeutics für Enzyme

Basel (awp) - Die Diagnostics-Sparte von Roche hat ihren aktuell bestehenden Liefervertrag mit dem US-Unternehmen Cytori Therapeutics aufgekündigt. Als Grund habe der Basler Konzern in seiner schriftlichen Mitteilung an Cytori die Schwierigkeiten des US-Unternehmens genannt, die vereinbarten Mengen an Enzymen zu liefern. Gleichzeitig habe Roche Diagnostics aber indiziert, dass man zu einer Neuverhandlung bereit sei, heisst es in einer Mitteilung des ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten