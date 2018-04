Roche-Tochter Chugai lanciert Tecentriq bei Lungenkrebs in Japan

Basel/Tokio (awp) - Die Roche-Tochter Chugai hat in Japan das Immun-Therapeutikum Tecentriq in der Behandlung von Lungenkrebs am Markt lanciert. Das Mittel wird künftig als intravenöse Infusion bei Patienten mit nicht resektablem, fortgeschrittenem oder rezidivierendem nicht kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt, heisst es in einer Mitteilung von Chugai vom Mittwoch.

Zugelassen wurde die Behandlung Mitte Januar. Es handelt sich um die erste Zulassung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten