Roche-Scheine von Verzögerung in Tecentriq-Zulassung leicht belastet

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt verlieren Roche am Donnerstag in einem leicht tiefer tendierenden Gesamtmarkt um rund ein halbes Prozent. Grund zur Zurückhaltung gibt die Meldung zur Verzögerung eines Zulassungsverfahren in den USA für das Immuntherapeutikum Tecentriq. Die Gesundheitsbehörde FDA braucht mehr Zeit, um neue Daten zu prüfen.

An der Börse büssen die Roche-Genussscheine bis 09.55 Uhr 0,6 Prozent auf 236,35

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten