Roche: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Roche weist am 09.10.2018, 21:41 Uhr einen Kurs von 243,65 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Roche haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Roche hat mit einer Dividendenrendite von 3,41 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,43%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotech & Pharma"-Branche beträgt +1,98. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Roche-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Roche sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 14 Buc, 6 Hold, 5 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 1 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Roche. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 247,23 CHF. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 1,22 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 244,25 CHF notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Roche-Aktie ein Durchschnitt von 228,67 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 244,25 CHF (+6,81 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 240,17 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,7 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Roche ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Roche erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.