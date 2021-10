Roche-Partner Atea erreicht Ziele in Studie mit Corona-Pille nicht

BASEL (dpa-AFX) - Der Roche -Partner Atea hat einen unerwarteten Rückschlag erlitten.



Der Hoffnungsträger AT-527, die sogenannte Corona-Pille, hat in einer Phase-II-Studie die gesteckten Ziele nicht erreicht. In der Moonsong-Studie wurde AT-527 im ambulanten Bereich eingesetzt. Laut den Ergebnisse erreichte die Behandlung den primären Endpunkt nicht, da sie im Vergleich zu Placebo keine deutliche Verringerung der SARS-CoV-2-Viruslast in der Gesamtpopulation der Patienten mit leichter oder mittelschwerer Covid-19 zeigte.

In Reaktion darauf würden Roche und Atea nun gemeinsam mögliche Änderungen der globalen Phase-III-Studie Morningsky prüfen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dies dürfte auch dazu führen, dass die Daten aus dem Phase-III-Programm erst in der zweiten Hälfte 2022 verfügbar sein werden.

Für Roche ist das eine Enttäuschung, wie auch die Kursreaktion zeigt. In der Spitze sackten Roche um mehr als 3 Prozent ab.

Zuletzt hatte der US-Konkurrent Merck mit guten Daten zu seiner Corona-Pille punkten können. Das hatte auch Hoffnungen für die gemeinschaftliche Corona-Pille von Roche und Atea geschürt./hr/uh/AWP/jha