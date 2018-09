Roche: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

Am 18.09.2018, 15:54 Uhr notiert die Aktie Roche an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 235,85 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Roche entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 25 Analystenbewertungen für die Roche-Aktie abgegeben. Davon waren 14 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 5 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Roche-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 246,5 CHF. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 3,99 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (237,05 CHF) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Roche somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Roche aktuell 3,5. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma". Roche bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Roche. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.