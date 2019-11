Roche: Jetzt könnte alles passieren

Roche weist am 28.11.2019, 12:33 Uhr einen Kurs von 308.88 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Die Aussichten für Roche haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Roche-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 275,87 CHF. Der letzte Schlusskurs (308,1 CHF) weicht somit +11,68 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (292,58 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,3 Prozent Abweichung). Die Roche-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Roche-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Roche ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Roche mit einer Rendite von 26,95 Prozent mehr als 25 Prozent darüber. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,33 Prozent. Auch hier liegt Roche mit 30,28 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.