Roche Holding kann solide Zahlen präsentieren!

Liebe Leser,

Roche hat allenfalls solide 9-Monats-Zahlen präsentiert. Beide Sparten haben zum Wachstum beigetragen, das Pharmageschäft wuchs aber nur um 5,2% auf 29,14 Mrd SFr. Allein die drei Hauptmedikamente MabThera, Avastin und Herceptin gegen Krebs spülten 15,7 Mrd SFr in die Kasse. Deren Wachstum hat sich jedoch abgeschwächt. Neue Produkte wie Perjeta und Kadcyla wachsen zwar deutlich stärker, kommen aber erst auf einen Gesamtumsatz von 2 Mrd SFr.

Roche hinkt den Konkurrenten hinterher

Hinzu kommt, dass die drei Kassenschlager bald ihren Patentschutz verlieren und dann der Konkurrenz durch Biosimilars ausgesetzt sind. Mitte 2017 könnten erste Produkte auf den Markt kommen. Der Diagnostik-Umsatz stieg um 6,8% auf 8,37 Mrd SFr. Sorgen bereitet jedoch das Teilsegment Diabetes wegen des Preisdrucks in den USA. In der Immunologie ist Roche ebenfalls aktiv. Experten schätzen das weltweite Umsatzpotenzial auf 35 Mrd $ im Jahr 2025.

Der Konzern hinkt aber den Konkurrenten Bristol-Myers Squibb und Merck & Co. hinterher, die mit ihren Immuntherapeutika früher auf den Markt gekommen sind. Mit seinem im Mai zugelassenen Tecentric setzte Roche erst 77 Mio SFr um. Seine Zukunft sieht der Konzern auch eher in Kombinationstherapien, die er als Weltmarktführer in der Krebsbekämpfung preisgünstiger anbieten könnte.

