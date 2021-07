Roche Holding: Wurden die Erwartungen übertroffen?

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Holding":

Roche hatte einen holprigen Jahresstart. Der Umsatz lag im 1. Quartal leicht unter Vorjahresniveau, übertraf aber die Erwartungen des Marktes. Während die Umsätze in der Pharma- Sparte um 13,6% auf 10,6 Mrd SFr schrumpften, schossen sie in der Diagnostik um 50,3% auf 4,33 Mrd SFr nach oben. Biosimilars in den USA für die Krebsmedikamente Avastin, Herceptin und Rituxan bremsten das Pharmageschäft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



