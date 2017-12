Roche Holding Aktie: Die Jahresprognose wurde bestätigt!

Liebe Leser,

Roche hat solide 9-Monats-Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 5,1%. In diesem Tempo wuchsen auch die Pharma-Sparte auf 30,6 Mrd SFr und die Sparte Diagnostik auf 8,8 Mrd SFr. Die Jahresprognose wurde bestätigt: Umsatz und Kerngewinn sollen jeweils um etwa 5% steigen. Den tatsächlichen Gewinn schätzen wir auf 10,2 Mrd SFr. Offen ist, ob Roche seinen profitablen Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortsetzen kann. MabThera und Herceptin haben ihren Patentschutz in Europa bereits verloren, und Avastin verliert ihn 2018.

Das Management rechnet mit einer Fortsetzung der starken Entwicklung

In den USA laufen die Patente für diese Medikamente 2018/19 aus. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz mit diesen drei Produkten nur noch um 0,8% auf 15,85 Mrd SFr. Denn schon jetzt machen dem Konzern vor allem in Europa billigere Biosimilars für MabThera und Herceptin zu schaffen. Besser liefen die Geschäfte mit neuen Medikamenten wie Alecensa und Tecentriq gegen verschiedene Krebsarten sowie Ocrevus gegen Multiple Sklerose, die bereits 60% zum Umsatzwachstum in der Pharma-Sparte beitrugen.

Das Management rechnet mit einer Fortsetzung der starken Entwicklung und ist davon überzeugt, Umsatzrückgänge aufgrund von Patentabläufen im kommenden Jahr ausgleichen zu können. Dafür sprechen die jüngsten Erfolge bei der Behandlung von Lungenkrebs mit einer Kombinationstherapie sowie die in den USA vor kurzem zugelassenen Medikamente Hemlibra gegen die Bluterkrankheit und Gazyva gegen Lymphdrüsenkrebs, die mittelfristig Milliardenumsätze versprechen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.