Roche: Hat der Pharmariese einen neuen Blockbuster in der Pipeline?

Liebe Leser,

Studienergebnisse über die Wirksamkeit eines Medikamentes können enormen Einfluss auf den Aktienkurs von Pharma- und Biotechwerten haben. Dies war auch wieder sehr gut beim Schweizer Giganten Roche zu sehen, der mit positiven Ergebnissen im Rahmen seiner Aphinity-Studie aufwarten konnte. Genau geht es um die Mittel Herceptin in der Kombination mit Perjeta und einer Chemo-Therapie zur Bekämpfung von Brustkrebs. Nicht nur Patienten können anscheinend von dieser Wirkstoffkombination profitieren, auch am Aktienmarkt zeigte sich eine deutliche Reaktion.

+12 Prozent seit Jahresbeginn

Mit einem Kursplus von rund sieben Prozent sprang die Aktie nach oben und markierte ein neues Jahreshoch 2017. Damit konnte die Aktie seit Jahresbeginn rund zwölf Prozent zulegen. Zudem gelang der Aktie der Sprung über den mittelfristigen Abwärtstrend, der Mitte des Jahres 2015 begann.

Damit könnte der Startschuss für eine weitere Rallye gelegt sein, welche die Aktie bis an die alten Hochs bei knapp 300 CHF führen könnte. Das Jahr 2017 hat also nicht an das Börsenjahr 2016 angeknüpft, was für Roche-Aktionäre mit Verlusten endete. Traditionell lockt Roche mit einer attraktiven Dividende, 8,20 CHF sind geplant, dies entspricht einer Rendite von gut drei Prozent.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse