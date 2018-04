Roche: EU-Ausschuss empfiehlt Perjeta bei weiterer HER2-Brustkrebs-Behandlung

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche könnte für das Krebsmittel Perjeta schon bald eine Zulassung in der EU erhalten. Der Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA (CHMP) hat Perjeta zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs in einem frühen Stadium empfohlen. Dabei soll Perjeta in Kombination mit Herceptin und Chemotherapie bei Patienten eingesetzt werden, nachdem diese operiert wurden.

Perjeta wurde in dieser Indikation in einem

