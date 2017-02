Roche Diabetes Care und mySugr erweitern Kooperation, um Zugang zu digitalen Gesundheitslösungen für Menschen mit Diabetes zu erleichtern

- Nutzer der mySugr App können Blutzuckerdaten von Accu-ChekBlutzuckermessgeräten der nächsten Generation, Accu-Chek Guide undAccu-Chek Instant Systemen automatisch hochladen.- Nutzer profitieren von erweiterten Funktionen zum Austauschihrer Diabetesdaten mit ihren Gesundheitsversorgern und Betreuern.- Gesundheitsversorger können auf bestehende Roche-Toolszurückgreifen, um bessere und schnellere Therapieentscheidungen zutreffen, und ihre Kollaboration mit Patienten verbessern, die diemySugr App nutzen.Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX:RHHBY) hat heute bekanntgegeben, dass es seine Kooperation mit mySugrerweitert. Die Firma bietet einen App-basierten digitalenDiabetes-Service, um die täglichen Hürden und Probleme imTherapie-Alltag zu minimieren. Durch die Integration der Accu-ChekBlutzuckermessgeräte der nächsten Generation sowie der Accu-ChekGuide und Accu-Chek Instant Systeme von Roche mit der mySugr Appergeben sich für Nutzer unter anderem die folgenden Vorteile:Automatisches Hochladen der Blutzuckerdaten in die mySugr App sowievereinfachter Datenaustausch mit Gesundheitsversorgern und Betreuernüber die cloudbasierten Accu-Chek Connect Online und emminenseConecta Plattformen.Die Kooperation mit mySugr bedeutet für beide Unternehmen, dasssie ihre innovativen digitalen Gesundheitslösungen einer breiterenPatientenpopulation anbieten können. "Durch diese erweiterteKooperation werden wir unseren Kunden auch in Zukunft unsere neuestenInnovationen anbieten, damit sie das Therapie-Management nahtlos inihren Alltag integrieren können und sich weniger um ihren DiabetesGedanken machen und sorgen müssen", sagte Marcel Gmuender, GlobalHead von Roche Diabetes Care. "Digitale Gesundheitslösungen helfenerwiesenermaßen beim effektiveren Daten-Management fürDiabetes-Patienten. Dies führt zu aussagekräftigeren Daten1 und kannletztendlich das Therapieergebnis verbessern." Die erweiterteKooperation tritt heute in Kraft.Informationen zu RocheRoche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in derErforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und istdarauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt einbesseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination vonPharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in derPersonalisierten Medizin -- einer Strategie mit dem Ziel, jedemPatienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mitdifferenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie,Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen desZentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter vonIn-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionierim Diabetesmanagement.Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, umKrankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leisteteinen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Rocheist es ebenfalls ein Anliegen, durch Kollaboration mit allenrelevanten Interessenvertretern den Zugang von Patienten zumedizinischen Innovationen zu erleichtern. Auf der Liste derunentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehenheute 29 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettendeAntibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurdeRoche zudem bereits das achte Jahr in Folge als das nachhaltigsteUnternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- undLife-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI).Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist in über 100Ländern tätig und beschäftigte 2016 weltweit über 94.000Mitarbeitende. Im Jahr 2016 investierte Roche 9,9 Milliarden CHF inForschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von 50,6Milliarden CHF. Die US-Firma Genentech ist eine hundertprozentigeTochter der Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von ChugaiPharmaceutical (Japan). Weitere Informationen finden Sie unterwww.roche.com.Informationen zu Roche Diabetes CareRoche Diabetes Care ist ein Pionier in der Entwicklung vonBlutzuckermessgeräten und weltweit führend in den BereichenDiabetes-Management-Systeme und Services. Es Menschen mit Diabetes zuermöglichen, ein fast normales und aktives Leben zu führen -- dafürsetzt sich die Marke Accu-Chek seit mehr als 40 Jahren engagiert ein.Zudem unterstützt sie Ärzte und andere medizinische Fachkräfte darin,ihre Patienten optimal zu betreuen. Accu-Chek bietet Menschen mitDiabetes und ihren Versorgern innovative Produkte und umfassende,wirksame Lösungen für ein komfortables, effizientes und effektivesDiabetes-Management -- von der Blutzuckermessung über dasInformations-Management bis hin zur Insulingabe. DasAccu-Chek-Portfolio umfasst Blutzuckermessgeräte,Insulinpumpen-Systeme, Stechhilfen, Systeme für das Daten-Managementund Schulungsprogramme, die zu einem verbesserten Therapieergebnisbeitragen können.Weitere Informationen finden unter www.accu-chek.comWeitere Informationenerhalten Sie von:Ute Volkmann Roche Soo-Jin PakRocheDiabetes Care GmbH DiagnosticsInternational AGTel.: +49 621 759 9561 Tel.: +41 61 687 8376E-Mail: E-Mail:ute.volkmann@roche.com soo-jin.pak@roche.comAlle in dieser Mitteilung erwähnten Markennamen sind gesetzlichgeschützt.Literatur 1. Hinnen D, Buskirk A, Lyden M, Amstutz L, Hunter T,Parkin CG, Wagner R. Use of diabetes data management software reportsby health care providers, patients with diabetes, and caregiversimproves accuracy and efficiency of data analysis and interpretationcompared with traditional logbook data: first results from theAccu-Chek Connect Reports Utility and Efficiency Study (ACCRUES). JDiabetes Sci Technol. Pub online 2. Nov. 2014. DOI:10.1177/1932296814557188.