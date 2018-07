Roche: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

Am 10.07.2018, 18:57 Uhr notiert die Aktie Roche an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 225,1 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Wie Roche derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen im positiven Bereich, während an fünf Tagen eine negative Diskussion überwog. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über Roche bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem zwei Handelssignale (2 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Roche ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotech & Pharma) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,69 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Roche erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 24 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 13 "Buy"-, 6 "Hold"- und 5 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Roche-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (5 Buy, 4 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (245,9 CHF für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 9,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 225,2 CHF), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Roche erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.