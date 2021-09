Roche-Aktie: Schlechter als der Sektor bewertet?

Aktuell wird die Roche-Aktie von 25 Analysten gedeckt. Dabei haben 16 Experten sich dazu ausgesprochen, dass Anleger die Aktie weiterhin kaufen können. Darüber hinaus sind 8 laufende „Hold“-Empfehlungen am Markt platziert. Somit existiert 1 „Sell“-Rating. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich dabei auf 382,65 Franken pro Aktie. Was halten also die Analysten von der Aktie?

Leichte Prämie beim Kauf?

Nach dem Europäischen Krebskongress wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung