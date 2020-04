Roche Aktie: Immerhin dürfen die Anleger jubeln!

Der Schweizer Pharmariese Roche hat infolge des deutlichen Umsatzzugewinns in Q1 seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Wie der Konzern am Mittwoch im Rahmen der Q1-Bilanz mitteilte, konnte man die Erlöse in den ersten drei Jahresmonaten auf umgerechnet 14,39 Milliarden Euro steigern. Dies entspricht einem Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (währungsbereinigt).

