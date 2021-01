Roche Aktie: Analysten uneins!

Heimlich, still und leise hat sich die Roche-Aktie in den vergangenen Monaten bergauf gekämpft. Auf Quartalssicht steht an der Schweizer Börse ein Plus von 7,75 Prozent in den Kursbüchern. Mit Spannung erwarten Börsianer die Geschäftszahlen, die der Schweizer Pharmariese am 4. Februar vorlegen will. In Zeiten von Corona fliegt Roche etwas unter dem Radar, arbeitet im Schatten der großen Impfstoffhersteller. Analysten sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!