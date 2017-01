Robustes 4. Quartal untermauert die Entwicklung mit insgesamt erfreulichen Ergebnissen auf dem europäischen Büro-Nutzermarkt in 2016

Frankfurt (ots) - Eine weiter starke Nachfrage im 4. Quartalbestätigt den Trend eines sehr robusten europäischenBüro-Nutzermarktes. Die nächste Phase des Zyklus wird wohl eher durchdie Reaktion auf Angebotsseite als durch eine insgesamt rückläufigeNachfrage definiert. Bislang beschränken sich verstärkteAngebotsreaktionen allerdings auf Büromärkte, die übermäßig an einemMissverhältnis von Angebot und Nachfrage leiden.Europäischer Mietpreisindex von JLL: ohne UK deutlich im PlusDer gewichtete europäische Mietpreisindex von JLL legte im 4.Quartal 2016 (gegenüber den drei vorangegangen Monaten) noch einmalleicht zu: Ein weiteres Plus von 0,2% kann notiert werden. EinMietpreiszuwachs in acht der 24 Index-Städte im vierten Quartalgegenüber dem Vorquartal wurde zum großen Teil durch einen Rückgangder Spitzenmieten in London (- 4,3%) wieder aufgehoben. Das hat auchAuswirkungen auf den Jahresvergleich 2015/2016: ohne UK kommt dereuropäische Mietpreisindex auf ein Wachstum von 4,3 %, UKeingeschlossen nur auf ein Plus von 2,7%. Londons deutlicheMietpreiseinbußen basieren auf einer verringerten Anzahl von Deals imSpitzensegment. Während die Nominalmieten in London City im 4.Quartal unverändert blieben, bei allerdings steigendem Druck auf dieNetto-Effektivmieten, zeigte der Teilmarkt London WestEnd einenweiteren Rückgang um 4,3 % gegenüber dem Vorquartal. Im flächenmäßigmit Abstand größten Büromarkt Paris blieben die Spitzenmieten zwarunter dem Niveau des 3. Quartals (760 Euro/m²/Jahr, entsprechendminus 0,7 %). Die geringfügige Korrektur spiegelt aber keineswegseine Änderung der Marktgrundlagen wider, die Stimmung unter denNutzern und Investoren bleibt erfreulich gut. Amsterdam verzeichneteim 4. Quartal mit 5,7 % das stärkste Mietpreiswachstum allereuropäischen Städte. Der Büromarkt in der niederländischen Hauptstadtist gekennzeichnet durch eine dynamische Nachfrage bei geringemAngebot an qualitativ hochwertigen Produkten. Der Angebotsengpass imobersten Marktsegment dürfte die Mieten 2017 weiter ansteigen lassen.Neben Madrid (3,6%), Mailand (3,0%) und Barcelona (1,2 %) waren vierdeutsche Städte unter den Büromärkten mit Mietpreissteigerunggesetzt: Hamburg (+2,0%), München (+1,4%) und mit einerüberdurchschnittlichen Performance übers Jahr Berlin. Dort wurde Endedes Jahres nach einem weiteren Zuwachs von 1,9% gegenüber demvorangegangenen Quartal, eine Zunahme für 2016 um 12,5% registriert,Tendenz weiter steigend. In Frankfurt, wo ein Mietpreiswachstum inden letzten Jahren aufgrund eines im Gesamtmarkt relativ hohenFlächenangebots bei eher schwachem Umsatz nur sehr gering ausfiel,sorgte eine hohe Nachfrage für einen Zuwachs der Spitzenmieten im 4.Quartal um 1,4 % , im Jahresvergleich waren 4,2 % zu verbuchen.Eine lebhafte Vermietungstätigkeit gepaart mit einer maßvollenReaktion auf Angebotsseite in den meisten Ländern Kontinentaleuropaswird das Volumen der auf dem Markt angebotenen, qualitativhochwertigen Flächen begrenzen. Für die Mietpreise bedeutet das: 2017könnte sich das Wachstum auf den europäischen Büroflächenmärkten auf1,5% - 2,0% belaufen.Europäischer Büroflächen-Umsatz bleibt auch 2016 hochDie starke Nutzernachfrage hielt im 4. Quartal in den meisteneuropäischen Ländern an. Fünf Märkte zeigten ein Plus gegenüber demVergleichszeitraum des Vorjahres, angeführt von Frankfurt (+ 84 %,gefolgt von Amsterdam (+56 %), Brüssel (+29 %), Stockholm (+15%) undLondon (+ 13 %).Das führte in den Monaten Oktober bis Ende Dezember zu einemUmsatzvolumen in den 24 analysierten Märkten von 3,3 Mio. m².Wenngleich die Vermietungstätigkeit gegenüber dem 4. Quartal 2015,dem besten Jahresende seit 2006, nicht ganz mithalten konnte (-11%)schneidet das Dreimonatsergebnis leicht besser ab als dessen10-Jahres-Durchschnitt. Ein Plus von 4 % ist zu bilanzieren.Der Gesamtjahresumsatz 2016 belief sich damit auf 11,9 Mio. m² undbewegt sich auf ähnlichem Niveau wie das Vorjahr (- 2%). Die weiteranhaltende Dynamik im Verlauf des Jahres wird deutlich in dem Fakt,dass von den 24 Index-Städten 2016 nur fünf über das letzte QuartalUmsatzeinbußen hinnehmen mussten. JLL geht für 2017 derzeit von einemErgebnis über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 11,1 Mio. m² aus, abervoraussichtlich leicht unterhalb des Volumens von 2016. Dabei wirdeine Tendenz zur Flächenausweitung in kontinentaleuropäischen Märktenvorausgesetzt.Die französische Hauptstadt zeigte mit einem Umsatzvolumen von ca.669.000 m² im 4. Quartal ein nochmals beeindruckendes Ergebnis; derGesamtjahresumsatz legte damit auf 2,4 Mio. m² zu, entsprechend einemPlus von 6% gegenüber 2015. Während Paris mit dieser Entwicklungnicht sonderlich überraschte, erstaunte das Umsatzvolumen auf demLondoner Bürovermietungsmarkt schon eher: mit 296.000 m², + 13% imJahresvergleich, kann das stärkste 4. Quartal seit 2009 verzeichnetwerden. Central London notierte eine Zunahme in den letzten Monatendes Jahres, nachdem Unternehmen die vor dem Hintergrund desEU-Referendums verschobenen Mietvertragsabschlüsse doch nochrealisierten.Obwohl das 4. Quartal 2016 in den meisten der deutschenImmobilienhochburgen die Vorjahresvolumina nicht erreichen konnte(Berlin Q 4 2016/ Q 4 2015: -26%; Düsseldorf -20%; Hamburg -30%;München -11%) wurde mit 3,9 Mio. m² über das Gesamtjahr in den Big7das Vorjahresergebnis nochmals um 9 % übertroffen und ein neuesRekordergebnis erzielt. Noch deutlicher wurde der 5-Jahresschnittgetoppt (24 %). Frankfurt, mit einem Plus von 84 % (Q 4 2016/ Q 42015), entsprechend 182.000 m² und dem höchsten Volumen eines 4.Quartals seit 2007 zwar Top-Performer in den Monaten Oktober bis EndeDezember, musste mit Blick auf das Gesamtjahr Berlin, München undHamburg mit ebenfalls herausragenden Jahresergebnissen den Vortrittlassen. Für 2017 rechnet JLL auf Basis guter konjunkturellerFundamentaldaten und einem weiteren Beschäftigungsaufbau beiDienstleistungsunternehmen für die deutschen Märkte mit einer gutenNachfrageentwicklung auf hohem Niveau. Ein möglicher Rückgang ineinigen Märkten ist derzeit nicht einer nachfragebasierten Trendwendezuzuordnen, sondern hängt auch stark mit der eingeschränkten Auswahlan geeigneten Flächen vor allem in den zentralen und innerstädtischenLagen zusammen.Leerstandquote mit niedrigstem Stand seit 2008 -Fertigstellungsvolumen zieht 2017/2018 deutlich anDie europäische Leerstandsquote ist im 4. Quartal 2016 um 20Basispunkte auf 8,1% gesunken, der niedrigste Stand seit acht Jahren.Die Dynamik der Vermietungstätigkeit hatte besonders starkeAuswirkungen auf die Leerstände in Westeuropa. Für 18 der 24Index-Städte konnten im 4. Quartal im Jahresvergleich rückläufigeLeerstandsquoten registriert werden, am stärksten in Amsterdam (- 540Basispunkte auf 9,8 %), Barcelona (-210 Basispunkte auf 9,0 %) undBerlin (-110 Basispunkte auf 5,3 %). Zwar vom letzten Tiefstand (7,1% im Herbst 2008) noch ein ganzes Stück entfernt, nimmt dieFlächenverknappung im Spitzensegment des Marktes weiter zu. Das giltmittlerweile auch für Märkte wie Amsterdam, Mailand oder Frankfurt,deren früheres deutliches Überangebot in den vergangenen 10 Jahrensich mittlerweile auf Quoten von 9,8%, 13,9% und 9,1% reduziert hat.Mit 4 Mio. m², 1,1 Mio. m² davon im letzten Quartal mit Fokus aufLondon und Paris (zusammen mehr als ein Viertel), sind dieBüro-Fertigstellungen 2016 um 9 % gegenüber 2015 zurückgegangen. DasVolumen liegt 22% unter dem 10-Jahres-Durchschnitt. DieProjektentwicklungs-Pipeline der Jahre 2017-18 wird signifikant höhersein, wobei sich die Zunahme größtenteils auf Städte wie London,Paris, Dublin, Berlin und München konzentriert. JLL geht davon aus,dass 2017 knapp 6 Mio. m² Büroflächen neu auf den Markt kommen,entsprechend einem Zuwachs von 50% gegenüber 2016 und von 20%gegenüber dem 10-Jahreschnitt. Allerdings: rund 50% dieser Flächensind bereits vermietet, damit ist das Volumen neu auf den Marktkommender spekulativer Flächen begrenzt.Das höhere Fertigstellungsvolumen wird 2017 zum Großteil durchsolide Vermietungsvolumina kompensiert. Eine derzeit erwarteteflächenexpansionsbedingte Nachfrage wird die Leerstandsquoten in denmeisten Märkten Westeuropas auf leichtem Kurs nach unten halten.London und Dublin könnten einen weiteren Anstieg verzeichnen.Insgesamt wird sich die europaweite Quote auf einem ähnlichen Niveauwie 2016 bewegen.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle GmbH (JLL), übermittelt durch news aktuell