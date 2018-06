Robuste Energiespeichersysteme aus Bayern / Akkupacks für Profis

Gilching (ots) - Die aentron GmbH, ein noch junges Unternehmen mitSitz in Gilching bei München und einem Entwicklungsstandort inRaisting am Ammersee, entwickelt und produziert seit letztem Jahrhochwertige und besonders robuste Lithium-Ionen-Speicher für denEinsatz im gewerblichen wie auch im öffentlichen Bereich. Siezeichnen sich insbesondere durch ein komfortables Plug & Play-System,ein zuverlässiges Batteriemanagement sowie bisher einmaligeSicherheitsfeatures aus.Der technische Kopf hinter aentron ist Dr. rer. nat. John DeRoche. Der Ire ist promovierter Chemiker und verfügt über langjährigeErfahrungen aus Industrie (u.a. für Bosch, BMW) undindustriepolitischen Gremien (Beratung der EU-Kommission). Mitaentron verfolgt er nach kalifornischem Gründervorbild die Idee, dasBeste soll auch einfach sein. So gründete er das Unternehmen 2015gemeinsam mit Ersel Kazzaz, dem Inhaber von NTC-Systems, eines auffunktionale Sicherheit spezialisierten Beratungsunternehmens. Schon2016 beteiligten sich zwei Investoren - überzeugt vom innovativenCharakter und dem Potenzial der aentron Produkte.Die aentron Energiespeichersysteme folgen dem eigenen hohenAnspruch an Robustheit, Leistung, Verlässlichkeit und Variabilitätund präsentieren sich als harte Allrounder. Aufgrund ihrerModularität, der kompakten Maße und der flexiblen Einbaumöglichkeitenkommen sie in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz: egal obfür E-Building (von Heimspeichersystemen bis hin zu industriellenGroßspeichern), E-Mobility (Kühlfahrzeuge, Gabelstapler, fahrerloseTransportsysteme etc.), E-Industry (z. B. mobile Pumpensysteme oderRoboter) oder E-Maritime (vom Fahrgastschiff bis zum privatenElektromotorboot). Als einer der wenigen Hersteller bietet aentronsogar Hochvoltsysteme bis 900 V im maritimen Bereich an. Dievielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten ergeben einen großenskalierbaren Energiebaukasten von 12 V DC bis 900 V DC und von 1 kWhbis zu 1 MWh.Im Vordergrund der Batterien-Entwicklung stand das Konzept von'Plug & Play', und zwar auf einem höchst sicheren und zuverlässigenNiveau. "Die Akkus sollen von jedem aufgestellt und einfach perKnopfdruck angeschaltet werden können", so John De Roche.Keine Chance für Wasser und StaubDie aentron Batteriesysteme im robusten Alugehäuse sind sokonzipiert, dass sie problemlos unter härtesten Bedingungen wie z.B.bei Temperaturen zwischen -20 °C und + 60 °C arbeiten. Zudem sind siestaub- und wasserdicht und erfüllen mindestens die Anforderungen derSchutzklasse IP66. Das ermöglicht den Einsatz der Akkus sowohl anLand als auch auf dem Wasser, wo sie jeweils lageunabhängiginstalliert werden können.Nachhaltig und RecyclebarBei dem Anspruch, der anstehenden Energiewende mit neu gedachtenLithium-Ionen-Batterien zu begegnen, spielten natürlich auch derWirkungsgrad und die Recyclebarkeit eine große Rolle. So können dieBatteriezellen am Ende eines Lebenszyklus einfach getauscht und derEnergiespeicher wieder in Betrieb genommen werden. Die Kosten dafürreduzieren sich deutlich gegenüber einer Neuanschaffung, womit sichdann die Gesamtbetriebskosten (TCO) erheblich senken lassen.Pressekontakt:aentron GmbHMarianne GrubFriedrichshafener Straße 782205 GilchingDeutschlandMail: marianne.grub@aentron.comMobil: +49 176 73 882 064Tel.: +49 8105 39 898 -0www.aentron.comOriginal-Content von: aentron GmbH, übermittelt durch news aktuell