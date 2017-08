Robust und verlässlich: Das neue Rugged Smartphone Cat® S31

Berlin (ots/PRNewswire) -Cat phones stellt auf der IFA 2017 mit dem neuen Cat S31 einrobustes und verlässliches Smartphone vor, das für den Einsatz inextremen Umgebungsbedingungen perfekt gerüstet ist. Zu den Highlightsdes neuen Rugged Phones zählen unter anderem ein spezielles Display,das sowohl für den Gebrauch bei extremer Sonneneinstrahlung als auchbei Regen geeignet ist, sowie ein extrem leistungsfähiger Akku, derauch an langen Tagen nicht schlapp macht.Klicken Sie hier für die deutsche Version der Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/uk/8166452-built-to-survive-rugged-cat-s31-smartphone/Das Cat S31 ist der Nachfolger des Cat S30 und zielt aufprofessionelle Anwender in verschiedenen Industriesegmenten undgleichermaßen auf Endkunden, die auch in ihrer Freizeit einSmartphone brauchen, das extreme Belastungen aushält. Ein Großteilder Anwender kommt aus den Bereichen Bau und Handwerk,Landwirtschaft, Sicherheit und Fahrzeugreparatur - oder sie nehmendas Phone in ihrer Freizeit beim Wandern, Fischen oder Biken mit. Dasneue Cat S31 glänzt mit Upgrades und Features, die den Usern wichtigsind. Eine aktuelle Studie von Cat phones zeigt klar auf, dass Kundeninsbesondere auf die Akkukapazität, Robustheit undDisplay-Technologie Wert legen.AlltagsheldenDie Kunden von Cat phones benötigen ein Smartphone, auf das siesich unter allen Umständen verlassen können. Der 4.000 mAH Akkusteckt in einem IP68-zertifizierten Gehäuse, das wasser- undstaubdicht ist und Stürze aus bis zu 1,80 Metern Fallhöhe übersteht.Das Cat S31 erfüllt damit die strenge technische Militärnorm MIL SPEC810G und ist gegen alle Elemente gewappnet. Das Cat S31 ist einrobustes Smartphone für jede Gelegenheit - immer mit dabei,unermüdlich im Einsatz.In einer Studie mit ca. 22.000 Cat phones-Kunden sehen mehr alsdrei Viertel (76%) der Befragten eine lange Akkulaufzeit alsessenziell an, für 98% stellt dies ein entscheidendes Key Featuredar. Die Umfrage zeigte auch, dass 76% der Befragten ihr vorherigesSmartphone - oftmals einziges Kommunikationsmittel - schon einmalbeschädigt hatten und sie so vor gravierende Probleme gestelltwurden. Was nicht überrascht: 94% der Cat phones User schätzen ihrPhone besonders für die besondere Sturzsicherheit, 71% gaben an, dassIhnen ein kratzsicheres Display sehr wichtig ist."Das Cat S31 bildet die Basis unseres Cat-Smartphone-Portfolios:Wir wissen, dass für unsere Kunden Upgrades und optimierte Featuressehr wichtig sind. Das Cat S31 erfüllt die Anforderungen unsererKunden wie optimierte Akku-, Bildschirm, und Kamera-Performance. Auchdie erhöhte Speicherkapazität und Prozessorleistung tragen dazu bei,dass das Cat S31 ein robustes und langlebiges Smartphone ist",erklärt Peter Stephens, CEO der Bullitt Group, weltweiterLizenznehmer der Marke Caterpillar.Robust und verlässlich: Das Cat S31 ist ein echtes Rugged Phone,das selbst die wildesten Stürze unbeschadet übersteht. Es baut aufder jahrelangen Erfahrung von Cat phones im Bereich Rugged Phones aufund erfüllt alle Anforderungen für die IP68- (wasser- und staubdicht)und MIL SPEC 810G-Zertifizierung. Wie alle Cat Smartphones wurde dasCat S31 auf Herz und Nieren getestet wie beispielsweise durchwiederholte Falltests auf Beton aus 1,80 Metern Fallhöhe aus allenPositionen. Es ist wasserdicht bis zu 1,20 Meter Tiefe für 35 Minutenund in der Lage, extremen Temperaturschwankungen standzuhalten. Seinhelles 4,7 "(11,9 cm) HD-Display ist durch kratzfestes Corning®Gorilla® Glass 3 geschützt, und der Touchscreen lässt sich beidirekter Sonneneinstrahlung mit nassen Fingern oder mit Handschuhenbenutzen.Merkmale im Überblick:- Leistungsstarker 4.000 mAh Akku- Wasser- und staubdicht (IP68), sturzsicher aus bis zu 1,80 MeternFallhöhe, MIL SPEC 810G zertifiziert, Display aus Gorilla® Glass 3- Wasserdichtes Smartphone - bis zu 1,20 Meter Tiefe für 35 Minuten- 4,7'' (11,9 cm) HD-Display, optimiert für den Outdoor-Einsatz:Touchscreen kann mit nassen Fingern oder Handschuhen bedient werden- Android(TM) Nougat- 16 GB ROM, 2 GB RAM, erweiterbarer Speicher (microSD(TM))- Qualcomm Quad Core 1,3 GHz Snapdragon Chipsatz- 8 MP Hauptkamera, 2 MP Frontkamera- LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi- Texturiertes, extra griffiges Oberflächendesign- Programmierbare Shortcut-Taste für Push to Talk (PTT), SOS (LoneWorker App) oder für Taschenlampen- / Kamerafunktion- Übersichtliche App- und Content-Verwaltung- Dual SIM - NanoDas Cat S31 Rugged Phone ist in Kürze zu einem UVP von 329 Euro(inkl. MwSt.) über http://www.catphones.com, im Fachhandel und beiTelekommunikationsanbietern erhältlich.Über die Bullitt Group:Die Bullitt Group designt, produziert und vertreibt in Kooperationmit global agierenden Marken Konsumelektronikgeräte, wieMobiltelefone, Audioprodukte und andere verbundene Geräte undZubehörteile in weltweit über 60 Länder. Bullitt ist weltweiterLizenznehmer für Cat (Caterpillar Inc.), Kodak und Land Rover fürMobilgeräte und Zubehör. Der Hauptsitz von Bullitt ist in Reading(UK) mit Niederlassungen in Taipeh (Taiwan), Shenzhen (China) und NewYork (USA).Über Cat phones:Die Marke Cat steht für Vertrauen, Haltbarkeit, Zuverlässigkeitund Qualität. Die Cat DNA ist in jedem Cat Gerät und dem Zubehör zufinden, die durch Bullitt Mobile Ltd angeboten werden, der weltweiteLizenzinhaber von Cat Mobiltelefonen, Devices und Zubehör, dergrenzenlose Erfahrungen mit robuster Mobilität bietet. Für diedrahtlose Kommunikation wurde ein neues Produkt geschaffen, das derVielfalt der Bedürfnisse für ein anspruchsvolles Leben gerecht wird.Weitere Informationen über Cat phones finden Sie unterhttp://www.catphones.com(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550496/Cat_phones_S31_Front.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8166452-built-to-survive-rugged-cat-s31-smartphone/Pressekontakt:+49-89-92131-51-60E: catphones@havanaorange.deOriginal-Content von: CAT Phones, übermittelt durch news aktuell