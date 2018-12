Berlin (ots) -Knapp 8000 km Strecke legt das Filmteam um die Autoren JohannesUnger, Christian Klemke und Lutz Pehnert im blauen Roburbus zurück.Von Juli bis Oktober dauerte die Reise nach Sibirien, von Berlinimmer ostwärts bis zur "Perle Sibiriens", dem Baikalsee. Dasvierteilige Roadmovie "Expedition Baikal - mit dem Robur nachSibirien" erzählt von den Herausforderungen einer viele tausendKilometer langen Reise von West nach Ost und es ist eine Begegnungmit Menschen, die im Hier und Heute Russlands leben aber zugleich mitihren Traditionen, Sitten und Gebräuchen eine kulturelle undreligiöse Vielfalt bewahren.Von Berlin bis Moskau, ein Film von Christian Klemke (Dienstag,18. Dezember, 20.15 Uhr)Mitte Juli 2018 startet das rbb-Team in Berlin. Der erste Teil derReise führt quer durch Polen, Litauen und Lettland. Drei Länder, dieheute zur Europäischen Union gehören, jedoch über eine lange ZeitTeil des russischen Imperiums waren. Dieses Ost-West-Spannungsfeldist für die Menschen in dieser Region gerade jetzt besonders spürbar.Von Moskau bis zum Ural, ein Film von Christian Klemke (Dienstag,18. Dezember, 21.00 Uhr)Von der gigantischen Millionenmetropole Moskau geht es durch dasweite Land des europäischen Teils Russlands nach Kasan, Buranowo,Perm und Jekaterinburg. Kasan wird als "dritte Hauptstadt" Russlandsbezeichnet und ist traditionell muslimisch geprägt. Das Teamdurchquert schließlich das Ural-Gebirge und passiert so dieTrennlinie zwischen Europa und Asien.Vom Ural bis Nowosibirsk, ein Film von Lutz Pehnert (20. Dezember,20.15 Uhr)Der blaue Oldtimerbus durchfährt die unendlichen Weiten Sibiriens.Faszination und Schrecken verbindet man mit dieser Region: großartigeNatur auf der einen, Orte der Verbannung auf der anderen Seite. Dochheute ist Sibirien voller Überraschungen. Das Team fährt durch einLand im dauernden Umbruch und begegnet einer herzlichen undeinladenden Alltagskultur.Von Nowosibirsk bis zum Baikalsee, ein Film von Johannes Unger(20. Dezember, 21.00 Uhr)Noch immer liegen fast 2000 Kilometer vor dem Team und demhimmelblauen Robur. Die Straße führt durch die Taiga und kreuztmehrmals die Transsibirische Eisenbahn. Die Schienen und dieFernstraße sind die beiden großen Lebensadern des weiten asiatischenTeils Russlands. Nach fast 8000 Kilometern gelangt die "ExpeditionBaikal" an ihr Ziel, den tiefsten und ältesten See der Erde, denBaikalsee.Zwischen Reisereportage und Roadmovie erzählt "Expedition Baikal-mit dem Robur nach Sibirien" die Geschichte einer dreimonatigen Reisetief hinein in die Weiten Russlands.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deZur Sendung steht im rbb Presseservice ein Video vorab zur Rezensionzur Verfügung.https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2018/12/20181218_Expedition_Baikal.htmlOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell