Robotik auf der HANNOVER MESSE: Große Namen und innovative Startups

Hannover (ots) - Große Namen, innovative Startups und Roboter mitreichlich Feingefühl - wer seine Fabrik mit modernster Robotertechnikausstatten will, kommt in diesem Jahr an der HANNOVER MESSE nichtvorbei. Im Zuge der wachsenden Bedeutung von Robotern, Cobots undfahrerlosen Transportsystemen in der verarbeitenden Industrie hatsich die weltweit wichtigste Industriemesse als globaler Treffpunktder Branche etabliert. 2017 werden die Key-Player der Robotik dieHANNOVER MESSE nutzen, um dem Fachpublikum die Vorteile ihrerTechnologie und deren Beitrag zu Industrie-4.0-Lösungen zupräsentieren. Dazu zählen Unternehmen wie Fanuc, KUKA, ABB, Comau,Kawasaki, Universal Robots, Stäubli, Mitsubishi, Rethink Roboticsoder Denso sowie Startups, wie das Münchner Jungunternehmen FrankaEmika. Mehr als 60 Roboterfirmen, Systemintegratoren und Anbieter vonGreiftechnik zeigen in Hannover Flagge - flankiert vom ROBOTICSAWARD, dem Preis für angewandte Roboterlösungen."Die HANNOVER MESSE bietet in der Robotik das ganze Spektrum fürAnwender aus der produzierenden Industrie", sagt Arno Reich,Abteilungsleiter für die Automationsthemen der HANNOVER MESSE. "Siezeigt übergreifende Systeme und Lösungen vom Industrieroboter überSystemintegration oder industrielle Bildverarbeitung bis hin zumobilen Robotern oder fahrerlosen Transportsystemen."Der Stand der Dinge in Sachen Mensch-Roboter-Kollaboration isteines der Schwerpunktthemen der HANNOVER MESSE 2017. Dennmittlerweile bietet sie vor allem auch mittelständischen Unternehmendie Chance, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ein Beispiel dafürist der Leichtbau-Cobot des Hightech-Startups Franka Emika GmbH.Beweglich und empfindlich wie ein menschlicher Arm besticht dasRoboter-System außerdem mit seiner äußerst unkompliziertenHandhabung. Der erste Roboter, der sich selbst aufbaut, damit wirbtdas Unternehmen aus München - für 10 000 Euro eine überschaubareInvestition.Das Zentrum für Roboterhersteller, Systemhäuser und industrielleBildverarbeitung auf der HANNOVER MESSE ist der Application ParkRobotics, Automation & Vision in Halle 17. Besucher erleben dortmobile Roboter und autonome Systeme live in Aktion. Aussteller sindbeispielsweise Incubed IT, Creform, Götting, WFT sowie WMV Robotics.Die industrielle Bildverarbeitung sorgt für eine sichere Interaktionvon Mensch und Maschine sowie für effiziente Prozesse inIndustrie-4.0- und Smart-Factory-Szenarien. Unternehmen wie Asentics,Cognex, Stemmer Imaging und ISRA Vision zeigen ihr Know-how ebenfallsin Halle 17.Ein zentrales Event für die Branche ist jedes Jahr wieder dieVerleihung des ROBOTICS AWARD. Das Bewerbungsverfahren für den Preisfür angewandte Roboterlösungen läuft noch bis zum 17. Februar 2017.Ausgezeichnet werden technologische Innovationen, die einenbesonderen Beitrag zu robotergestützten Lösungen im Bereichindustrielle Automatisierung oder mobile Roboter und autonome Systemeleisten. Bedingung: Bei der Einreichung muss es sich um eine erstmalsvorgestellte Entwicklung oder signifikante Weiterentwicklung handeln,die mindestens marktreif oder schon industriell erprobt ist. DieVerleihung des ROBOTICS AWARD steht während der HANNOVER MESSE fürDienstag, 25. April, auf dem Terminkalender. Schirmherr desWettbewerbs ist Olaf Lies, Niedersachsens Minister für Wirtschaft,Arbeit und Verkehr.