Roboterwagen-Firma von GM erhält Milliarden aus Japan

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group":

DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autoriese General Motors bekommt für seine Roboterwagen-Tochter Cruise eine Milliarden-Investition aus Japan.



Der "Vision"-Investitionsfonds des Technologiekonzerns Softbank will insgesamt 2,25 Milliarden Dollar (aktuell 1,9 Milliarden Euro) lockermachen, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Cruise will bereits im kommenden Jahr sein erstes kommerzielles Robotertaxi-Angebot starten.

Softbank sammelte insgesamt rund 100 Milliarden Dollar für seinen ersten "Vision"-Fonds ein. Fahrdienste sind bereits ein Schwerpunkt mit Beteiligungen an Uber und dessen Wettbewerbern wie Ola in Indien.

In Cruise sollen zunächst 900 Millionen Dollar eingebracht werden. Wenn die Roboterwagen-Technologie der Firma marktreif ist, sollen weitere 1,35 Milliarden Dollar folgen. Der Mutterkonzern GM will ebenfalls 1,1 Milliarden Dollar in Cruise stecken. GM hatte das Start-up Cruise vor rund zwei Jahren übernommen und dort seine Roboterwagen-Entwicklung konzentriert. Die Wagen sind auf Testfahrten vor allem in San Francisco unterwegs./so/DP/jha