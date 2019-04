Roboterdichte: USA übertrifft China um mehr als das Doppelte - Weltroboterverband IFR (FOTO)

Frankfurt (ots) -In den USA haben die Verkaufszahlen von Industrie-Robotern mitrund 38.000 Einheiten einen neuen Höchststand erreicht. Das ist dasachte Jahr in Folge ein neuer Rekord (2010-2018). Die Roboterdichteder US-Fertigungsindustrie ist aktuell mehr als doppelt so hoch wiein China und liegt weltweit auf Platz sieben. Diese Ergebnisse hatdie International Federation of Robotics (IFR) veröffentlicht.Die Roboterdichte in der US-Fertigungsindustrie liegt derzeit bei200 Robotern pro 10.000 Mitarbeiter im Vergleich zu 97 Einheiten inChina (2017). Wichtigster Treiber für Roboterinstallationen in denUSA ist der fortgesetzte Automationstrend für die Produktion im In-und Ausland. Das größte Wachstum verzeichnet dabei der allgemeineIndustriesektor, insbesondere die Nahrungsmittel- undGetränkeindustrie (+64 %) und die Kunststoff- undChemieprodukteindustrie (+30 %).AutomobilindustrieAufgeschlüsselt nach Marktanteilen zeigt sich die Automobilbrancheals wichtigster Kunde für Industrie-Roboter. Der Automarkt in den USAist nach China der zweitgrößte Automobilmarkt weltweit. Innerhalb desSektors entfallen zwei Drittel der Installationen auf dieAutomobilzulieferer: Der Umsatz stieg um 9 % (2017-2018). DieAutomobilhersteller (OEM) investierten dagegen zuletzt weniger in dieAutomatisierung - die Installationen gingen um 26 Prozent zurück. Diedurchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Roboterumsätze in derUS-amerikanischen Automobilindustrie betrug zwischen 2013 und 2018sieben Prozent. Von einem Höchststand mit 16.311 Einheiten im Jahr2016 sank der Roboterabsatz um 5% auf 15.400 Einheiten im Jahr 2017und 14.600 Einheiten im Jahr 2018. Der Anteil an den gesamtenInstallationen liegt bei 38%.Die Roboterdichte in der Automobilindustrie stieg zwischen 2012und 2017 um 52 % - von 790 Industrie-Robotern auf 1.200 Einheiten pro10.000 Mitarbeiter (Roboterdichte China 2017: 539 Einheiten). NachAngaben des Bureau of Labour Statistics USA hat sich die Zahl derBeschäftigten in der Automobilindustrie um 22 % von 824.400 auf1.005.000 Arbeitsplätze (2013-2018) erhöht.Elektro-/ElektronikindustrieDie Elektro-/Elektronikindustrie war 2018 der zweitwichtigsteKunde für Industrie-Roboter mit einem Marktanteil von 18 % amGesamtmarkt. Von 2013 bis 2018 stiegen die Roboterinstallationen imDurchschnitt um 15 % pro Jahr. Die Zahl der Installationen stieg 2018um rund 2 % auf fast 6.700 Einheiten. Im Zuge von Neuentwicklungenwurden in den letzten Jahren mehrere Produktionsstätten fürLithium-Ionen-Batterien sowie für Chips und Sensoren geschaffen.Weitere werden in den kommenden Jahren aufgebaut.Nordamerika - USA, Kanada, Mexiko"Die nordamerikanischen Länder - USA, Kanada und Mexiko - verfügennach China über den zweitgrößten operativen Bestand anIndustrie-Robotern weltweit", sagt Junji Tsuda, Präsident derInternational Federation of Robotics. "Während zahlreiche wichtigeSystemintegratoren für Roboter aus Nordamerika stammen, sind diemeisten großen Roboterhersteller in Japan, Korea und Europaansässig."Auf der "AUTOMATE 2019" vom 8. bis 11. April in Chicago, dernordamerikanische Nummer eins unter den Roboter- undAutomatisierungsveranstaltungen, werden die neuesten Innovationen inden Bereichen Robotik, Vision, Motion-Control undAutomatisierungstechnologien aus aller Welt zu sehen sein.AUTOMATE 2019 vom 08.-11. April 2019 | McCormick Place, Chicago,IL, USA: https://www.automateshow.com/Die Anmeldung zum IFR-CEO-Round-Table "Global race for leadershipin robotics and AI" auf der AUTOMATE Chicago am 8. April senden siebitte an Carsten Heer: E-Mail: press@ifr.orgUnited States Department of Labor - Bureau of Labor Statistics(BLS): https://www.bls.govÜber IFR - The International Federation of Robotics: www.ifr.orgPressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: press@ifr.orgOriginal-Content von: The International Federation of Robotics, übermittelt durch news aktuell