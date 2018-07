Roboter haben großen Auftritt in Wuhan Development Zone (Zentralchina)

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die Endrunde imWelt-Roboter-Wettbewerb 2018 (World Robot Contest, WRC) fand vom27.-29. Juli in der Wuhan Development Zone in der zentralchinesischenProvinz Hubei statt. Mehr als 5.000 Teilnehmer und mehrere HunderteTeams aus über einem Dutzend Ländern entlang der "neuenSeidenstraße", darunter China, Israel, Russland und Australien,traten gegeneinander an.WRC sind die angesehensten und professionellsten Roboter-Spiele inChina und lockten zahlreiche Top-Spieler an, einschließlichWeltrekordhaltern und Weltmeistern.Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Arbeitskomiteesder Wuhan Development Zone (Bezirkskomitee Hannan) wurde derWettbewerb gemeinsam vom Ministerium für Industrie undInformationstechnologie, vom chinesischen Institut für Elektronik undvon der Wuhan Development Zone ausgerichtet.Bei dem dreitägigen Event traten die Wettbewerber unter anderembei Fußballspielen, Unterwasserortung sowie Angriffs- undVerteidigungsspielen gegeneinander an.Vier Teilnehmer aus Indien kalibrierten ihre Roboter. Ihr Teambelegte in der Kategorie "Unbemannte Luftfahrzeuge" bei einemnationalen Roboter-Wettbewerb in Indien den ersten Platz. Einer vonihnen studiert im Hauptfach Nachrichtentechnik- und Elektrotechnik aneiner technischen Universität in Neu-Delhi und hat bereits eine Firmagegründet, die solarbetriebene Reinigungsroboter entwickelt undvermarktet.Zhu Biyun, Landesmeister im letztjährigen RoboCup, nahm mit seinenRobotern an einem 3V3-Fußballmatch teil. Der Spielplatz war sechsMeter lang und vier Meter breit, und der "Fußball" hatte die Größeeines Tischtennisballs. Zhu nutzte eine Chance und punktete."Tor!", freute sich Zhu. Oben an den Robotern befanden sich fünffarbliche Kennzeichnungen, und der Spielplatz wurde von oben durchzwei parallele Kameras beobachtet. Nachdem die Kamerafotos zurAnalyse an den Computer übermittelt wurden, konnten die Positionender Roboter und des Balls zur automatischen Entscheidungsfindungermittelt werden. Weitere Bewegungen wurden per Signal an die Roboterübertragen."Eigentlich sind wir die Trainer. Die Bewegungen der Roboterwerden nicht von uns bestimmt, sondern durch Algorithmen. DieQualität der Programme und der Zustand der Roboter entscheidennormalerweise über den Erfolg", sagte Zhu.Nach Aussage von Wettbewerbsleiter Zhang Chun war WRC 2018 aucheine Plattform für technischen Austausch, Förderung undTalentausbildung und eine Chance für den Ausbau der Kooperation inder Roboterindustrie.Laut Statistik hat der weltweite Robotermarkt 2017 ein Volumen von160 Mrd. Yuan erreicht, bis 2020 wird ein Wachstum auf 240 Mrd. Yuanerwartet. Wuhan Development Zone will sich daher zur"Roboterhauptstadt" entwickeln.Aufgrund ihrer starken Automobilindustrie ist die Zone bereits als"Autohauptstadt" bekannt. Im letzten Jahr belief sich dieProduktionsleistung auf insgesamt 144,3 Mrd. Yuan, Spitzenwert fürWuhan. Die Automobil- und Autoteileindustrie leisteten einen Beitragvon 75 Prozent. Der Boom der Automobilbranche in China hat sichallerdings etwas verlangsamt, weshalb die lokale Regierung den Blickauf Robotik als neuen Wachstumsmotor richtet.Mit einer soliden Industriebasis und einem gesundenAnwendungsmarkt hat sich die Development Zone zu einem derHauptschauplätze in der industriellen Wirtschaftsentwicklung vonWuhan entwickelt. In der Development Zone sind um die 3.500 Roboterin Betrieb. Die industrielle Roboterdichte liegt bei ca. 100 pro10.000 Arbeitern, was über dem Landesdurchschnitt liegt, aber hinterden entwickelten Ländern der Welt zurückbleibt.Um diese Lücke zu schließen, entsteht in der Zone eineRoboterstadt mit einer anvisierten jährlichen Produktionsleistung von10 Mrd. Yuan bis 2020, 30 Mrd. Yuan bis 2022 und 50 Mrd. Yuan bis2025.WRC hat positive Signalwirkung für den Bau der Roboterstadt. DieDevelopment Zone wird Kapital, Technologie und Fachkräfte in denBereichen Big Data, Cloud Computing und industrielles Internet derDinge beschaffen, um die Roboterindustrie in ein Ökosystemeinzubetten. Wuhan Development Zone hat sich zum Ziel gesetzt, innaher Zukunft bei Robotern zu einer Industriebasis von nationalerBedeutung und mit weltweitem Einfluss zu werden.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=316912Pressekontakt:Herr CaoTel.: 86 10 63074558Original-Content von: The Publicity Department of Wuhan Development Zone Working Committee (Hannan District Committee), übermittelt durch news aktuell