Stuttgart (ots) - Dr. Hanspeter Fässler ist einer der Referentenbeim "Turmgespräch mit Blick auf den Standort Schweiz" am Mittwoch,den 17. Oktober in Stuttgart. Fässler ist Mitgründer undVorstandsvorsitzender der ANYbotics AG, ein Unternehmen, das sich aufMobilität und Services mittels Robotern spezialisiert hat. Er giltals ausgewiesener Robotik-Spezialist. Vorher war der Top-Manager CEOder ABB für den Mittelmeerraum und die Schweiz.Neben Hanspeter Fässler wird auch der Buchautor und UnternehmerBruno Aregger sprechen und über seine aktuellen Erfahrungen aus demSilicon Valley berichten. Das "Turmgespräch" steht also ganz imZeichen von Robotern, Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung undMega-Innovationen. Veranstalter ist der Swiss Business Hub Germany,die offizielle Wirtschaftsförderung der Eidgenossen in Deutschland."Die Schweiz ist ein herausragender Innovations- undTechnologiestandort. Die Industrieregion Stuttgart gilt als führendim Automobil-, Maschinen- und Anlagenbau. Beides möchten wirzusammenbringen und Business-Entscheider über digitale Megatrendsinformieren", so Claudia Jehle, die beim Swiss Business Hub Germanyfür Veranstaltungen wie das "Turmgespräch" verantwortlich zeichnet.Mit Bruno Aregger, der am Tag der Veranstaltung frisch aus demSilicon Valley von einer Trenderkundungsreise zurückgekehrt sein wirdund Dr. Hanspeter Fässler, der wie kein Zweiter Innovationenpraktisch vorantreibt, habe man zwei herausragende Persönlichkeitengewinnen können, so Claudia Jehle. Man müsse sich mit den ThemenKünstliche Intelligenz und Robotik beschäftigen - als Unternehmen,als Wirtschaftsförderung und als Entscheider.Neben den vielen inhaltlichen Impulsen haben die Teilnehmer auchGelegenheit, mehr über den Innovationsstandort Schweiz und dessenVorzüge zu erfahren. Es werden sowohl Vertreter der Kantone als auchmehrere Schweiz-Kenner aus verschiedenen Unternehmen anwesend sein."Wir möchten deutsche und schweizerische Akteure vernetzen, Geschäfteanbahnen und praktische Unterstützung bieten. Deutsche undschweizerische Unternehmen können intensiv voneinander profitieren",macht Claudia Jehle abschließen deutlich. Das "Turmgespräch" sei einAuftakt für weitere Dialog-Veranstaltungen, die in diesem und imnächsten Jahr sowohl in Stuttgart als auch bundesweit stattfindensollen.Für das "Turmgespräch mit Blick auf die Schweiz" am 17. Oktobersind noch wenige Plätze verfügbar. Die Teilnehmerzahl ist auf 50Personen begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos. Beginn ist um 17.45Uhr. Veranstaltungsort ist der Fernsehturm in Stuttgart. Anmeldungennimmt der Swiss Business Hub unter stu.sbhgermany@eda.admin.chentgegen.Weitere Informationen über den Wirtschaftsstandort Schweiz unddessen Vorteile, die Service- und Beratungsleistungen des SwissBusiness Hub Germany sowie viel wertvolles Know-how rund um dieThemen Investitionen, Expansion, deutsch-schweizerWirtschaftsbeziehungen und Export gibt es unterhttps://www.s-ge.com/de.HintergrundDer Swiss Business Hub Germany als integraler Bestandteil desSchweizerischen Außenministeriums ist die offizielle Anlaufstelle fürdeutsche Unternehmen bei allen Fragen zur Unternehmensgründung in derSchweiz. Kostenfrei und unverbindlich hilft er in sämtlichen Fragender Expansion.Der Swiss Business Hub Germany mit Sitz im SchweizerischenGeneralkonsulat in Stuttgart unterhält ein großes Netzwerk zuExperten und Wirtschaftsakteuren und ist daher der ideale undoffizielle Wegbegleiter in die Schweiz.Der Swiss Business Hub bietet interessierten Unternehmenindividuelle und persönliche Beratungsgespräche an und vernetztkurzfristig mit den entsprechenden Experten. Darüber hinaus werdenattraktive Informationsveranstaltungen als Plattform fürGedankenaustausch und Expertengespräche als Drehscheibe fürGeschäftskontakte für deutsche und schweizerischeBusiness-Entscheider angeboten.Jährlich werden rund 75 Unternehmen aus Deutschland auf ihrem Wegin die Schweiz begleitet und am jeweiligen Gründungsort gut vernetzt.Auf der anderen Seite unterstützt der Swiss Business Hub Germanykleine und mittlere Unternehmen aus der Schweiz und aus Liechtensteindabei, ihre Marktpräsenz in Deutschland zu stärken. Es bestehen engeVerbindungen zu Schweizer Unternehmen, Universitäten und zu denKantonen.Weitere Informationen unter https://www.s-ge.com/de.