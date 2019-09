Roboter-Investitionen erreichen 16,5 Milliarden US-Dollar - IFR präsentiert neuen World Robotics Report

Frankfurt (ots) -+++ Pressekonferenz am 18. September (Mittwoch) in Shanghai, China+++ Ausblick 2019-2022 für Asien, Amerika und Europa +++Die Roboter-Investitionen erreichten 2018 mit 16,5 Mrd. USD weltweiteinen neuen Rekord. Aktuell sind 2,4 Millionen Industrieroboter in denFabriken rund um den Globus in Betrieb - ein Plus von 15 Prozent. DieseErgebnisse sind bemerkenswert, da die Hauptabnehmerbranchen fürIndustrie-Roboter, Automobil und Elektro/Elektronik 2018 ein schwierigesJahr hatten. Zwei der wichtigsten Märkte, China und die USA, befindensich in einem Handelskonflikt.Wo investieren Asien, Amerika und Europa im globalenAutomatisierungsrennen, wie entwickelt sich der Servicerobotersektor undwie sieht der Ausblick für 2019-2022 aus?Die International Federation of Robotics lädt Journalisten zurVeröffentlichung des neuen World Robotics Report 2019 zu einerPressekonferenz ein:Wann: Mittwoch, 18. September 201910:20-12:00 Shanghai OrtszeitWo: Hotel: Hong Qiao State Guest HotelAddresse: 1591, Hong Qiao Road,Changning District, ShanghaiMeeting Room: Grand View CourtDie Sprecher:- Steven Wyatt (ABB), IFR Vice President- Dr. Susanne Bieller, IFR General Secretary- Dr. Christopher Müller, IFR Statistical Department- Dr. Daokui Qu, President of CRIA (SIASUN)- Xiaogang Song, President, China Robot Industry AllianceDie Themen:- World Robotics Report - Industrie-RoboterDas weltweite Automationsrennen in Zahlen- World Robotics Report - Service RobotsPrivater & professioneller Einsatz- Wie sich die Robotik in China entwickeltRoboter-Trends und Einsatzfelder der ZukunftBitte melden Sie sich an bei Carsten Heer:email: press@ifr.org Telefon: +49 40 82244 284Das IFR Statistical Department veröffentlicht jedes Jahr zwei Studien zurRobotik:World Robotics - Industrieroboter: Dieser Bericht liefert weltweiteStatistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen undermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Datenaus circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen,Industriesektoren, Roboterarten und anderen technischen undwirtschaftlichen Aspekten. Für ausgewählte Länder sind Produktions-,Export- und Importdaten aufgeführt. Trends bei Roboterdichte, z.B. dieAnzahl von Robotern auf je 10.000 Beschäftigte in relevanten Sektoren,werden ebenfalls dargestellt.World Robotics - Serviceroboter: Dieser Bericht liefert weltweiteStatistiken über Serviceroboter, Marktanalysen, Fallstudien undinternationale Forschungsstrategien zu Servicerobotern. Die Studie wirdin Zusammenarbeit mit unserem Partner Fraunhofer IPA, Stuttgarterarbeitet.The International Federation of RoboticsDie International Federation of Robotics vertritt mehr als 50Robotikunternehmen, Forschungseinrichtungen sowie nationaleRoboterverbände aus über zwanzig Ländern und wurde 1987 alsNon-Profit-Organisation gegründet: www.ifr.orgDr. Susanne BiellerGeneral SecretaryInternational Federation of RoboticsPressekontakt:International Federation of RoboticsPress OfficeeconNEWSnetworkCarsten HeerTelefon +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: press@ifr.orgOriginal-Content von: The International Federation of Robotics, übermittelt durch news aktuell